Giả công an lừa hàng trăm triệu qua điện thoại

Chiều 3/1, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt giữ nhóm nghi phạm là người nước ngoài và Việt Nam để điều tra về hành vi giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, nhóm đối tượng gồm 9 người là Tu Tsan Chang (20 tuổi), Lin Hung Yu (40 tuổi), Chen Ching Fen (23 tuổi), Ko Chih Chiang (26 tuổi, cùng quốc tịch Đài Loan) và Trần Văn, Phạm Văn Sửu (trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Đăng Thăng, Đỗ Văn Dũng (ngụ xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, Bắc Ninh), Nguyễn Trung Thông (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Trước đó, 2 người trong nhóm này đã bị lực lượng cảnh sát hình sự TT-Huế bắt giữ khi thực hiện một giao dịch rút tiền với tổng trị giá hơn 355 triệu đồng tại một ngân hàng có trụ sở chi nhánh đóng ở thành phố Huế. Tiếp đó, Công an tỉnh TT-Huế bắt giữ thêm các đối tượng người Đài Loan và Việt Nam còn lại thuộc nhóm nghi phạm lừa đảo kể trên.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai được một người ở Đài Loan thuê qua Việt Nam thực hiện hành vi giả danh công an gọi điện đến các gia đình yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để "phục vụ công tác điều tra nếu không muốn bị bắt giam, vì liên quan đến hành vi phạm tội". Nhiều người nhẹ dạ sau khi nghe nhóm người này gọi điện hù dọa đã bị mắc bẫy, mất hàng trăm triệu đồng.

Được biết, tính đến thời điểm bị bắt, nhóm nghi phạm kể trên 10 lần thực hiện giao dịch rút tiền tại các ngân hàng ở Việt Nam (8 lần tại Đà Nẵng, 1 lần ở Hội An, 1 lần tại Huế). Số tiền rút cao nhất trong một lần giao dịch của nhóm nghi phạm lừa đảo là 400 triệu đồng, ít nhất 100 triệu đồng.

