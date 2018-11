Giả danh sỹ quan Bộ công an cưỡng đoạt tài sản

Chiều 12/11, Công an huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại xóm Khuổi Tặc (xã Hưng Đạo, Bảo Lạc) xuất hiện một đối tượng giả mạo cán bộ cấp cao thuộc Bộ công an đến khu vực thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng này có hành vi khám xét người, kiểm tra giấy tờ, đồ đạc cá nhân, hăm dọa đòi tiền của người dân địa phương ở nơi cư trú lẫn người đi đường.

Lực lượng công an địa phương đã đưa đối tượng về trụ sở công an huyện để làm rõ sự việc. Qua xác minh, đối tượng khai tên Mai Văn Đông (SN 1990, quê Thanh Hóa, nghề nghiệp không ổn định), thừa nhận đã giả mạo là sỹ quan công an để cưỡng đoạt tài sản.

Bảo Lạc là huyện biên giới, dân tộc ít người của tỉnh Cao Bằng, tiếp giáp với biên giới Việt- Trung; nơi đây đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí thấp.

Hiện Công an Bảo Lạc tạm giữ hình sự, điều tra, xử lý đối với Mai Văn Đông.

Nguyễn Duy Chiến