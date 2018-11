Gia hạn điều tra vụ diễn viên bán dâm 25.000 USD

Ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa gia hạn điều tra lần 1 vụ án "Môi giới mại dâm" đối với bị can Kiều Đại Dũ (tự Pi, SN 1996; quê Bình Định). Lý do là để làm rõ thêm một số lời khai của Dũ cũng như lời khai của những diễn viên, người mẫu, MC tham gia bán dâm