Giải cứu 2 cháu bé bị cha mẹ tâm thần nhốt trong nhà nhiều ngày

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, khi học sinh trở lại trường sau thời gian dài nghỉ để phòng chống dịch COVID-19, thầy cô không thấy H đến lớp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Công an huyện Krông Búk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phát hiện anh Hoàng Ngọc H và chị Tưởng Thị Ng đang nhốt hai con của mình (H và M - PV) trong nhà nhiều ngày nay. Đến khoảng 15h ngày 11/5, Công an huyện Krông Búk phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu thành công hai cháu bé.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ giải cứu 2 cháu nhỏ.

Hiện hai cháu bé đã được an toàn, sức khỏe ổn định và được bàn giao cho người thân chăm sóc.

Được biết, vào năm 2017 anh H và chị Ng cũng từng nhốt 2 người con của mình trong nhà nhiều ngày. Công an huyện Krông Búk đã giải cứu 2 nạn nhân nhỏ tuổi và đưa 2 vụ phụ huynh của các em vào bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk điều trị.

Vũ Long