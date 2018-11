Giải cứu bé 3 tuổi bị kẻ nghi ngáo đá khống chế trong nhà tắm

Ngày 28/11, ông Nguyễn Tiến Tầng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, thông tin về việc lực lượng chức năng địa phương vừa giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị một đối tượng dùng dao khống chế.

Theo đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, Phạm Ngọc Hậu (29 tuổi, trú tại thôn Thọ Sơn, xã Quang Hưng, Ninh Giang, Hải Dương) đột ngột dùng dao truy đuổi mẹ đẻ tại nhà riêng.

Thông tin được cấp báo đến công an xã Quang Hưng. Khi lực lượng công an xã có mặt, bất ngờ Hậu cầm dao bỏ chạy sang nhà anh Phạm Văn Thịnh, cách nhà Hậu vài trăm mét.

Tại nhà anh Thịnh, thấy nữ chủ nhà đang cho cháu Phạm Thị Nga (3 tuổi) ăn sáng, Hậu đã dùng dao khống chế, bế cháu bé vào nhà tắm cố thủ.

Cảnh sát Hải Dương giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị kẻ nghi ngáo đá khống chế. Ảnh: Độc giả cung cấp.

Công an huyện Ninh Giang có mặt tại hiện trường để vận động Hậu thả cháu bé nhưng đối tượng vẫn không làm theo. Sự việc được báo lên công an tỉnh Hải Dương. Đích thân Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc công an tỉnh Hải Dương, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng giải cứu nạn nhân.Khoảng 11h50 cùng ngày, sau nhiều giờ thuyết phục, lợi dụng lúc Hậu sơ hở, cảnh sát đã ập vào khống chế Hậu, giải cứu thành công cháu bé.Cuộc giải cứu diễn ra an toàn cho mọi người và cháu bé. Hiện cảnh sát đã tạm giữ Hậu để điều tra.Theo chính quyền địa phương, Hậu nghiện ma túy nhiều năm nay và có đến 3 tiền án liên quan đến ma túy, trộm cắp tài sản. Hậu vừa ra tù từ tháng 8.Người thân của Hậu thông tin thêm, đêm trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hậu đi chơi về rất khuya, nghi đã sử dụng ma túy đá.Vụ việc tiếp tục được công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.