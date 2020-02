Giám đốc công ty tân dược cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả

Quảng cáo

Liên quan đến đường dây sản xuất tân dược giả do một giám đốc công ty dược cầm đầu, Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ và kết luận điều tra đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố các bị can.

Theo đó, Công an TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Đình Lạc Thư (45 tuổi, ngụ quận 11, Phó giám đốc Công ty TNHH TNM Asia Pharmacy) về các tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Lê Văn Khôi (60 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt) bị đề nghị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngoài ra, 7 bị can khác trong vụ án này cũng bị đề nghị truy tố.

Lượng lớn thuốc giả bị thu giữ

Đường dây này do Thư và Khôi tổ chức sản xuất, tiêu thụ nhiều loại tân dược, thực phẩm chức năng giả gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn. Số hàng giả do đường dây này sản xuất ra được tổ chức tiêu thụ tại TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Để làm giả thực phẩm chức năng, thuốc các đối tượng mua sản phẩm cùng loại nhưng có giá thành rẻ hơn nhiều lần so với sản phẩm muốn làm giả, sau đó dán nhãn mác của sản phẩm làm giả lên rồi đóng thùng, mang đi tiêu thụ. Bao bì nhãn mác các loại thực phẩm chức năng giả dược làm khá tinh vi.

Các loại thực phẩm chức năng dành cho trẻ em cũng bị làm giả.

Đường dây này làm giả giả các nhãn hiệu như Bảo Xuân Gold, Omega 3-6-9, Cardi Plus, Double Lovely 35+.

Đáng chú ý, các loại tân dược, thực phẩm bị làm giả là những loại có chức năng hỗ trợ sinh lý cho nam nữ, có cả thực phẩm chức năng dành cho trẻ em. Trong đó có thuốc cốm (dùng cho trẻ sơ sinh, người lớn bị đau dạ dày, ói mửa, chống thừa acid); viên uống mát gan lợi mật (dùng cho các chứng bệnh thuộc về gan như: Mụn, nhọt, ngứa, nổi mề đay, viêm gan cấp và mãn tính, vàng da. Giúp thông tiểu, nhuận trường (chống táo bón), giúp ăn ngon...); viên uống tráng dương bổ thận, viên uống hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày, viên uống giải rượu…

Bắt giám đốc công ty dược cầm đầu đường dây sản xuất thuốc giả cực lớn Nhờ có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất dược phẩm, Khôi và Thư cấu kết với nhau để thành lập đường dây sản xuất và tiêu thụ tân dược, thực phẩm chức năng với số lượng lớn trên địa bàn TPHCM.

Văn Minh