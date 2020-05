Sự kiện: Gian lận thi Sơn La Gian lận điểm thi ở Sơn La: Hối lộ tiền tỷ để nâng điểm cho thí sinh

TP - Theo cáo buộc, Nguyễn Minh Khoa (cựu cán bộ công an) thỏa thuận, nhờ Lò Văn Huynh sửa bài, nâng cho 3 thí sinh đạt 27 điểm để đỗ trường công an với giá 700 triệu đồng/người. Bị cáo Huynh còn nhận nâng giúp một thí sinh khác đủ điểm vào trường công an với giá 300 triệu đồng.