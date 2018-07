Gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La: Cơ quan nào có quyền điều tra?

Hai vụ án đều được khởi tố theo tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tội này có khung hình phạt cao nhất đến 15 năm tù - loại tội rất nghiêm trọng.

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, vụ án trên thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp huyện. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra cấp tỉnh cũng có thẩm quyền điều tra nếu tội phạm dù thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra cấp huyện nhưng xảy ra trên địa bàn nhiều quận, huyện, phạm tội có tổ chức hoặc có yếu tố nước ngoài nếu xét thấy cần trực tiếp điều tra.

Đặc biệt, quy định của Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 cho thấy Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh điều tra vụ án hình sự về cả các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia hoặc để bảo đảm khách quan theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Công an.

Như vậy, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang và Sơn La khởi tố điều tra hai vụ án nêu trên là đúng quy định của pháp luật.

Ngân Hà (ghi)