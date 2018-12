Giận vợ vào cafe kích dục bị đánh, cướp: Khởi tố bà chủ quán

Ngày 6/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Bạch Tuyết (50 tuổi; ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Phương Đại (37 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Khoảng 2 giờ ngày 1/11, Công an huyện Long Hồ nhận được tin báo tại quán cà phê do Tuyết làm chủ (ở ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) xảy ra xô xát. Theo trình bày của ông T.M.T (hành nghề xe ôm; 41 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp), do cãi nhau với vợ, ông T. lấy xe chạy đến Vĩnh Long và ghé vào quán cà phê của bà Tuyết. Tại đây, nữ tiếp viên rủ ông T. vào trong kích dục với giá 200.000 đồng. Ông T. đồng ý và trả trước tiền rồi cùng tiếp viên vào bên trong quán.

Một lúc sau, ông T. quay ra định đi về, nữ tiếp viên chặn lại nói ông chưa trả tiền nên giật bóp của ông. Trong bóp có 13,5 chỉ vàng 24K cùng số tiền 7,5 triệu đồng, tổng giá trị tài sản khoảng 54 triệu đồng là số tiền ông T. vừa bán lúa và tích góp nhiều năm khi chạy xe ôm. Khi ông T. phản ứng thì một thanh niên trong quán cầm cây tấn công liên tục làm ông rách mí mắt, phải đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi đánh nạn nhân và cướp tài sản, Tuyết bỏ trốn và bị bắt vào tối 15/11 tại xã Long An, huyện Long Hồ. Riêng Đại, người đánh ông T., đã ra công an đầu thú vào ngày hôm sau.

Theo Công an huyện Long Hồ, đây là quán cà phê nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an. Đại bảo kê cho quán và sống chung như vợ chồng với bà Tuyết. Thời gian gần đây, Tuyết mở quán cà phê hoạt động mại dâm trá hình gây mất an ninh trật tự.

Người dân bức xúc phản ánh, Công an huyện Long Hồ kiểm tra, bắt quả tang nhân viên quán 2 lần kích dục cho khách và bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Người Lao Động