Giằng mã tấu không được liền lấy đao chém cán bộ công an

Ngày 7/3, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Thiện (41 tuổi, ngụ thôn Trung An, xã Bình Thuận) về hành vi chém cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.



Công an tạm giữ Bùi Văn Thiện. Ảnh: CA

Theo đó, ngày 4/3, tổ công tác Công an huyện Bình Sơn kiểm tra tụ điểm có liên quan đến việc cư trú bất hợp pháp và tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý tại khách sạn Đông Phương (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn). Tại đây, công an phát hiện, thu giữ một cây mã tấu. Bùi Văn Thiện đã giằng co với ý định giật lại cây mã tấu nhưng thất bại.

Bùi Văn Thiện dùng đao chém cán bộ công an. Ảnh: CA

Người này chạy vào trong lều tạm gần đó lấy cây đao rồi quay trở lại chém bị thương một cán bộ công an của huyện. Tổ công tác đã phối hợp khống chế, tước đoạt hung khí và bắt giữ Thiện.

Theo Pháp luật TP HCM