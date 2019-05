Giáo viên kể lại giây phút học sinh bị đâm gục trước mặt

Cô Trần Thị Thanh kể lại: Khoảng gần 9h là giờ nghỉ giải lao của toàn trường. Thời điểm đó, tôi đang đứng gần khu vực cửa lớp 5A (tầng 2 của khu nhà 2 tầng). Lúc này, một nam thanh niên chạy thẳng vào lớp 5A, dùng dao nhọn đâm chém vào học sinh Lê Hữu Phước – ngồi ngay bàn đầu. Tôi vội túm lấy áo anh ta kéo lại nhưng anh ta vung tay, đẩy tôi ra khiến tôi ngã xuống nền lớp học. Lúc tôi đứng dậy thì thấy Phước đã gục xuống sàn nhà, còn đối tượng đâm chém Lê Hữu Phước đã bỏ đi.

“Tôi hốt hoảng vừa hô hoán vừa ôm Phước chạy xuống dưới. Khi chạy đến hành lang, tôi mới biết nhiều học sinh khác cũng bị thương. Khi đưa các em đến viện, tôi mới phát hiện tay mình bị thương nhẹ và đã được các bác sĩ băng bó” – cô Thanh kể lại

Còn ông Lê Thiên Quang, Hiệu trưởng Tiểu học Đồng Lương cho biết: Trường Tiểu học Đồng Lương có hơn 400 học sinh với ba khu. Khu chính - nơi xảy ra sự việc có 10 lớp với 232 em. Trường được bao quanh bởi tường rào xây và một phần được rào thép gai. Thời điểm xảy ra vụ án, trong trường có 17 giáo viên. Khoảng 8h45 sáng 3/5, khi trống ra chơi giữa giờ vừa điểm khoảng 5 phút thì nhiều tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía khu nhà hai tầng. Cảnh tượng rất hoảng loạn, học sinh và giáo viên khóc lóc kêu cứu. Thời điểm xảy ra sự việc, cổng trường đã được khóa, bảo vệ vẫn đang trực.

Được biết, trong số các nạn nhân bị thương, hiện có em Phạm Đức Huynh (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác trên người là nạn nhân bị thương nặng nhất. Hiện nay, Huynh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Lặc. Còn các nạn nhân khác hiện đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 9h ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương) đã đột nhập vào Trường tiểu học Đồng Lương, chạy lên tầng 2, vào các lớp 3B, 4B, 5A, 5B, sử dụng dao nhọn đâm 5 học sinh và 1 cô giáo trong lớp. Các nạn nhân gồm: Cô Trần Thị Thanh (SN 1978, giáo viên); Lê Hữu Phước ( SN 2008, học sinh lớp 5A, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Phạm Đức Huynh (SN 2009, học sinh lớp 4B, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Lê Văn Đông (SN 2008, học sinh lớp 5B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương); Lê Thị Diệp Tuyền (SN 2010, học sinh lớp 3B, ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương); Lê Minh Kiêu (SN 2009, học sinh lớp 4B, trú ở thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương).

Trong số các nạn nhân trên, học sinh Lê Hữu Phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau hơn 1 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt được Minh tại bờ ao bìa rừng, thuộc thôn Tân Tiến, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh. Ngay sau khi bắt được đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh, cơ quan công an phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xét nghiệm nhanh thì được kết quả đối tượng âm tính với ma túy. Hiện Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) để điều tra, xử lý vụ việc.

Hoàng Lam