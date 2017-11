Giật sợi dây chuyền 2,5 lượng, 2 thanh niên té nhào

Đầu giờ chiều 16/11, thông tin từ Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tăng Lịnh (quê Quảng Ngãi) và Hoàng Quốc Vinh (ở Bình Dương). Lịnh và Vinh bị người dân và công an xã Trung An bắt giữ ngay sau khi ra tay giật dây chuyền của người đi đường vào trưa 16/11.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 16/11, ông T.Q.M (57 tuổi, ngụ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đi xe máy đến trường tiểu học Trung An, TP Mỹ Tho để rước cháu.



Vinh chay xe máy chở Lịnh vọt lên và Lịnh ra tay giật sợi dây chuyền 25 chỉ vàng 18k mà ông M đang đeo trên cổ.

Do sợi dây chuyền lớn nên Lịnh giật không đứt, lúc này ông M. theo phản xạ chộp được cổ áo của Lịnh khiến xe của 2 thanh niên này đổ ập xuống đường.

Người dân chung quanh và công an xã Trung An cùng ông M đã bắt gọn Lịnh và Vinh.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh