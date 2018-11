Hai anh em bị nhóm côn đồ chém gục tại nhà do mẫu thuẫn trên facebook

TPO - Sáng 2/11, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Nguyễn Chí Phương - trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết, bước đầu cơ quan công an đã xác minh nguyên nhân do mâu thuẫn trên facebook khiến một nhóm đối tượng xông vào nhà chém hai em ruột