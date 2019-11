Hai anh em ruột bị chém gần lìa 2 cánh tay

Quảng cáo

Sáng 27/11, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, 3 nghi can dùng hung khí chém hai anh em ruột ở xã Long Trì, huyện Châu Thành bị thương tích nặng đã ra đầu thú sau nhiều tháng bỏ trốn. Hiện vụ việc đã được chuyển về Công an tỉnh Long An thụ lý.

Ba đối tượng ra đầu thú gồm: Dương Văn Liền (36 tuổi), Nguyễn Hoàng Song Vinh (18 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tiền Giang), Võ Trọng Nhân (22 tuổi, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, Long An).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 27/9, ông B phát hiện vợ cũ đứng nói chuyện cùng anh Nguyễn Thanh Hưng (30 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Trì, huyện Châu Thành) tại huyện Châu Thành. Ấm ức vì chuyện vợ cũ nói chuyện cùng người khác, ông B đi qua TP Mỹ Tho (Tiền Giang) kể cho Liền, Vinh, Nhân. Ngay lập tức, 3 đối tượng chạy 2 xe máy mang theo mã tấu chạy về Long An "xử" giùm ông B.

Khi tới nhà anh Hưng, 3 đối tượng thấy anh Nguyễn Thanh Ân (32 tuổi, anh của Hưng, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Trì) bước ra nói chuyện. Ngay lập tức, nhóm này lao vào chém anh Ân gần đứt 1 cánh tay, nằm gục tại chỗ. Phát hiện anh mình bị đánh, anh Hưng lao ra can ngăn cũng bị chém đứt 1/3 tay. 3 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Hai anh em sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu do đa chấn thương. Gần hai tháng điều trị, anh Ân giám định thương tích 65%, anh Hưng tỷ lệ 76%...

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Châu Thành đã tiến hành điều tra và khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Biết khó thoát tội, mới đây lần lượt các đối tượng Liền, Vinh, Nhân ra đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Dân Trí