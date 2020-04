Hai bé gái bị nhóm thanh niên cưỡng hiếp trong vườn cao su

Quảng cáo

Sáng 22/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phong (SN 2002), Nguyễn Duy An (SN 1999), Hoàng Văn Anh Tuấn (SN 2002) cùng trú tại thôn Chư Bồ (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) và Nguyễn Văn Quốc (SN 2001, thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, hiếp dâm và che giấu tội phạm.

Trước đó, ngày 17/4, người nhà của hai bé gái T.T.L (SN 2004) và L.T.B.T (SN 2003) cùng ở xã Ia Dom, huyện Đức Cơ đến Công an huyện Đức Cơ trình báo việc con của họ bị một nhóm thanh niên chặn đường, ép vào lô (vườn) cao su để thực hiện hành vi đồi bại vào khoảng 20h tối 16/4.

Cụ thể, khi trên đường đi chơi về bằng xe máy qua khu vực vắng người ở thôn Chư Bồ (xã Ia Kla) thì L và T bị một nhóm khoảng 7 thanh niên chặn đường chọc ghẹo. Sau đó, 3 đối tượng trong nhóm đã đe dọa, ép cháu L và T lên 2 xe máy đi đến lô cao su. Tại đây, các đối tượng đã có hành vi xâm hại tình dục với 2 nạn nhân. Trong lúc thực hiện hành vi, 3 đối tượng phát hiện có người đi tìm L và T nên đã bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ điều tra, xác định hiện trường, thu thập thông tin liên quan đến nhóm đối tượng. Ngày 18/4, Công an huyện Đức Cơ bắt giữ 4 đối tượng gồm Phong, An, Tuấn, Quốc khi chúng đang lẩn trốn tại lô cao su thuộc thôn Ia Mút (xã Ia Dom).

Bước đầu, 4 đối tượng khai nhận đã cùng 3 đối tượng khác chọc ghẹo L và T vào tối 16/4. Nảy sinh dục vọng, Quốc, Tuấn, Phong ép L và T lên 2 xe máy, chở vào lô cao su rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án, các đối tượng đã lẩn trốn vào các khu vực nương rẫy và thay đổi địa điểm liên tục. An là đối tượng có vai trò tổ chức cho Phong, Tuấn, Quốc bỏ trốn, đồng thời liên lạc cho bạn bè tiếp tế nước uống, lương thực cho các đối tượng.

Vụ việc đang được Công an huyện Đức Cơ điều tra.

Tiền Lê