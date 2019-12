Hai can phạm đánh lừa quản giáo, trốn trại tinh vi

Quảng cáo

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Văn Gẩy (SN 1973) về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn”. Ông Gẩy đã bị đình chỉ công tác.

Theo cáo trạng, Trần Thái Đông và Trần Thanh Trà bị tạm giam chung tại buồng giam số 8, nhà tạm giữ Công an huyện Tháp Mười từ ngày 16/4.

Sáng 18/4, phát hiện thanh lam thông gió bằng bê tông trên trần buồng tắm nắng bị nứt, Đông, Trà rủ nhau trốn khỏi nơi giam bằng cách bẻ bản lề cửa để cậy, đục bê tông thanh lam trốn thoát.

Chiều hôm đó, Đông dùng tay bẻ bản lề cửa sắt trên chốt cửa phụ của buồng giam bên trong (cửa ngợp) rồi dùng mền buộc thành võng treo trong buồng tắm nắng.



Bị can này đứng 1 chân lên võng, 1 chân gác lên lam thông gió, tay cầm bản lề sắt đưa vào vết nứt của thanh lam thông gió, cậy từng miếng bê tông ra.

Trong khi đó, Trà ở dưới dùng chiếu và mền trải xuống nền xi măng để hứng vữa bê tông rơi xuống, tránh gây tiếng động. Cả 2 thay nhau cậy, đục, đến 19h25’ngày 19/4 thì thoát được ra ngoài.

Quản giáo bị đánh lừa

Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, quản giáo Gẩy tiếp nhận ca và đi phát cơm cho các buồng giam. Khi đến buồng giam số 8, ông Gẩy nhìn lên khu vực tắm nắng, thấy có che chiếc chiếu phía trên. Do nghĩ trời nắng, các bị can che lại cho đỡ nắng nên ông Gẩy chủ quan không kiểm tra.

Đến khoảng 18h cùng ngày, quản giáo này đi đóng các cửa bên trong buồng giam (cửa ngợp) theo quy định. Khi đến buồng giam số 8 thì Trà xin cho đóng trễ cửa ngợp một chút vì anh ta bị viêm xoang và dị ứng.

Không biết Trà làm thế để tìm cơ hội trốn khỏi nơi giam, lại thấy trời còn nóng và nghĩ Trà bị bệnh nên ông Gẩy đồng ý chậm đóng cửa ngợp, đi về phòng trực mà không kiểm tra buồng tắm nắng (lúc này đã bị đục, khoét tạo thành lỗ hổng).

Đến 19h hôm đó, do có 1 đối tượng gây mất trật tự tại sân trụ sở Công an huyện Tháp Mười, ông Gẩy đã bỏ vị trí trực tại nhà tạm giữ để chạy ra hỗ trợ khống chế đối tượng (mặc dù không được phân công).

Sau khi đưa đối tượng này ra khỏi Công an huyện, ông Gẩy đi tuần tra, phát hiện Đông và Trà đã bỏ trốn. Ngay sau đó, lực lượng công an tổ chức truy bắt 2 bị can. Đến 21h cùng ngày, Trà được người nhà đưa đến Công an huyện Tháp Mười đầu thú. Ngày 27/4, Đông bị bắt theo lệnh truy nã.

VKSND Tối cao cho rằng, ông Gẩy đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra buồng giam số 8 nên không phát hiện buồng tắm nắng bị các can phạm bẻ bản lề cửa sắt buồng giam, thay nhau đục thanh lam thông gió ở buồng tắm nắng, tạo thành lỗ hổng.

Ông Gẩy cũng không đóng cửa buồng giam bên trong theo quy định; tự ý rời khỏi vị trí trực dẫn đến việc các bị can lợi dụng sơ hở trốn thoát.

Ngày 23/8, TAND huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt Đông 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”. Trà bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

