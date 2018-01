Hai cặp vợ chồng lừa bán trẻ em dưới 16 tuổi qua biên giới

TPO - Ngày 9/1, thông tin từ công an huyện Kỳ Sơn, (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng lừa bán 3 trẻ em sang Trung Quốc