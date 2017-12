Hai cha con dùng ô tô vận chuyển 13 kg ma túy

Số ma túy được giấu ở nhiều nơi như cốp phụ, dưới thùng xe, khu vực lọc gió điều hòa, sau đèn chiếu hậu.

Chiều 30/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An (PC 47), cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá và 400 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.Hai cha con Quang Văn Ai (41 tuổi) và Quang Văn Toàn (19 tuổi) cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.Sau một thời gian theo dõi, tối một ngày trước, Phòng PC47 phối hợp với tổ công tác của Đội CSGT 1/7 (thuộc phòng CSGT Công an Nghệ An) do thượng úy Hoàng Mạnh Hùng làm tổ trưởng, mật phục trên quốc lộ 7A đoạn qua dốc Mậm, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi ôtô 4 chỗ màu đen xuất hiện, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh để kiểm tra hành chính.Qua kiểm tra chiếc xe do Quang Văn Toản điều khiển chở theo cha là Quang Văn Ai, nhà chức trách phát hiện, thu giữ 5 bánh heroin, 8 kg ma túy đá, 400 viên ma túy tổng hợp. Số hàng này được hai cha con Quang Văn Ai cất giấu dưới gầm ghế ôtô.Tại cơ quan công an, hai nghi phạm khai lập đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ.Theo một cán bộ công an tham gia vây bắt, đây là đường dây vận chuyển ma túy lớn, hình thành từ nhiều tháng trước. Để triệt phá thành công, lực lượng chức năng phải huy động hàng chục chiến sĩ tham gia mật phục, vây bắt.Chuyên án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Zing