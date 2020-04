Hai chiến sĩ công an hy sinh: Nỗi đau còn mãi.

Đêm 2/4 sẽ là một đêm khó quên đối với các bộ chiến sĩ đội CSGT-TT, Công an quận Sơn Trà khi hai đồng đội là Đại uý Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (23 tuổi) gặp tai nạn khi đang làm nhiệm vụ truy đuổi tội phạm.

20h40 ngày 2/4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của nhân dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường xảy ra tại địa bàn quận Sơn Trà. Nhận được lệnh, Công an quận Sơn Trà lập tức triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng nêu trên.

Đường phố mùa dịch bệnh COVID-19 vắng bóng người, từ Sơn Trà, nhóm đối tượng chạy theo đường Lê Đức Tho về hướng cầu Thuận Phước. Lúc này, Đại úy Tuấn dùng xe mô tô chuyên dụng cầm lái, chở theo Trung sĩ Toàn lên đường, bám theo các đối tượng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, khi di chuyển đến cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, Sơn Trà) xảy ra va chạm giao thông làm hai chiến sĩ ngã xuống, tử vong tại chỗ. Va chạm cũng khiến một người dân là ông Mai Quốc Long (1985, trú tại Thọ Quang, Sơn Trà) bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai chiến sĩ Công an quận Sơn Trà hy sinh.

Nhận được tin 2 chiến sĩ gặp nạn, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) lập tức có mặt để chỉ huy khám nghiệm hiện trường và triển khai lực lượng truy bắt nhóm tội phạm.

Hiện trường vụ tai nạn thật kinh hoàng. Chiến xe mô tô trắng chuyên dụng của lực lượng CSGT nằm chỏng chơ giữa đường, gốc cây cạnh đó hằn sâu những vết xước lớn do va chạm. Dưới gốc cây, một vết máu dài loang lổ, đó là nơi hai chiến sĩ ngã văng, đập mặt xuống đường rồi tử vong. Trên vỉa hè, chiếc xe máy cũ kỹ của người dân nằm chỏng chơ không còn nguyên vẹn sau va chạm.

Công an TP Đà Nẵng và lực lượng chức năng nhanh chóng phong toả đoạn đường Lê Đức Thọ và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn ngay trong đêm. Đến 23h, việc khám nghiệm hoàn tất, hiện trường được thu dọn, chỉ còn lại vài mảnh vỡ của hai chiếc xe, đôi dép cũ của người dân bên vệ đường.

Đồng đội ngã xuống, cán bộ chiến sĩ Công an quận Sơn Trà một đêm thức trắng. Những dòng nhật ký được Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa, cán bộ Đội Chính trị – Hậu cần Công an quận Sơn Trà viết ra như chất chứa bao nỗi niềm: “Về nhà thôi các anh ơi, các anh đã mệt rồi”...

“Đà Nẵng 21h, anh trong đội nửa đùa nửa thật gọi lên cơ quan trực, tôi còn bảo anh trêu tôi, bao giờ chỉ huy gọi thì em lên, mấy hôm nay anh toàn trêu tôi thế. Anh bảo lên đi, hình như có vụ tai nạn ở phường. Tôi bật dậy mặc quân phục. Xong quay lại đọc tin nhắn mới, anh bảo “thôi anh lừa đó, em ở nhà đi, ai ở cơ quan mới trực”

Tôi lại cởi đồ ra, vì công an như chúng tôi nghe tai nạn đến quen rồi... Lúc đó, chúng tôi không hề biết là tai nạn đó lại là nỗi đau suốt cuộc đời của anh em chúng tôi.

Đà Nẵng 22h, anh em tôi đang trên zalo của Đội chọc nhau. Anh Đội trưởng nói “đừng giỡn nữa, cơ quan mình đang có chuyện buồn. Toàn đội lên cơ quan trực 100%”

Tôi bật dậy, mặc đồ ngành, đi cả đeo ve hàm, chạy vội vào cơ quan. Các anh chị bơ phờ, mắt ai nấy đỏ hoe.

Hai cán bộ chiến sĩ Đội CSGT - TT hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm đua xe và cướp giật tài sản. Chúng chèn và cắt đầu xe, hai anh ngã, mặt biến dạng máu chảy đỏ cả một góc đường, hy sinh ngay tại chỗ. Nghe đâu nhóm tội phạm sinh năm 2004, 2005. Quanh các anh không còn ai, đang mùa dịch, Đà Nẵng vắng tanh, chỉ có anh em chúng tôi thay phiên nhau đi làm nhiệm vụ.

Cả Đội lập tức lên trung tâm pháp y, xe cứu thương đã đưa các anh vào. Chúng tôi ngồi sõng soài trên mặt đất, nước mắt tràn. Chứng kiến từng người thân đến và khóc lạc giọng.

Đồng đội chào nhau lần cuối!

Đà Nẵng 1h30 sáng

Mẹ của anh tới rồi, bước đi không vững. Tôi đưa mẹ anh vào gặp mặt anh lần cuối, nhưng anh trong đội bảo người khác dìu, anh không cho tôi vào. Anh sợ tôi không chịu nổi vì các anh ra đi thương tâm lắm, không còn vẹn hình hài như những ngày còn cười nói bên chúng tôi.

Tôi đứng ngoài song cửa trung tâm pháp y, nghe tiếng người mẹ gào thét gọi tên con trai duy nhất. Tôi khóc như mưa, khóc cho người anh đã ra đi bỏ lại gia đình và hai đứa con còn thơ dại. Khóc cho người bạn ra đi khi tuổi đời mới tuổi 23, không có mẹ ở bên để đưa anh về, cả gia đình đang giấu vì sợ sốc.

Đà Nẵng 2h sáng. Vắng lặng, lạnh ngắt!

Chỉ còn anh em chúng tôi thao thức, chạy trong đêm khuya để lo cho 2 người đồng đội thân yêu đã như ngôi sao vụt tắt mãi mãi sau lần làm nhiệm vụ cuối cùng. Ngồi ôm chị Đội phó vì sau khi đưa thân nhân về nhà, chị khóc rưng rức như một đứa trẻ.

Đà Nẵng 3h sáng

Về đến phòng rồi nhưng không tài nào ngủ được. Xin đổi ca trực cách ly 199 để ở nhà chuẩn bị hồ sơ tang lễ. Cả tháng qua chống dịch, anh em tôi đã kiệt sức rồi. Nay lại thêm đồng đội hy sinh...

Thương gia đình các anh. Nuôi được một người con ăn học tử tế, vào lực lượng CAND là biết bao nhiêu khổ cực, cũng là biết bao nhiêu tự hào, niềm tin tưởng, kỳ vọng. Nhưng đớn đau thay, vì làm tròn nhiệm vụ với đất nước, với nhân dân mà người con ấy hy sinh một cách thương tâm. Mẹ anh bảo: “Tôi vào tôi khóc nhưng đó đâu phải con tôi, đó là ai...”

Tôi là học viên mới ra trường đi làm được 4 tháng. Lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh anh em của tôi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ một cách thương tâm như vậy. Không kịp nói một lời, ra đi chỉ mình hai anh em với nhau, xung quanh vắng lặng không một bóng người qua lại. Đã có quá nhiều CBCS (cán bộ chiến sĩ) hy sinh, mỗi lần đọc tin tức đau xót vô cùng. Nhưng lần đầu tiên, chứng kiến những người anh em ngay bên cạnh mình, ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc, do chính tội phạm tuổi vị thành niên gây ra. Nghe tiếng khóc lạc giọng gọi con của những người thân yêu ruột thịt thì tôi mới thấu được sự khổ cực, vất vả, nỗi đau đớn và xót xa của cái nghề, cái nghiệp mà anh em chúng tôi đang ngày đêm cống hiến.

Các anh mệt rồi đúng không, cả tháng qua tập trung chống dịch, lại tuần tra, lại truy bắt tội phạm. Các anh cũng là người bằng da bằng thịt thôi mà. Mệt rồi, chúng em đưa các anh về thôi...

Đêm nay, Sơn Trà, một đêm trắng…

Một ngày sau tai nạn, Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có các quyết định nâng một bậc quân hàm cho 2 cán bộ chiến sĩ hi sinh khi làm nhiệm vụ. Đại úy Đặng Thanh Tuấn được nâng bậc lên Thiếu tá. Còn Trung sĩ Võ Văn Toàn được nâng bậc lên thành Thượng sĩ.

Tại nhà tang lễ, bà Nguyễn Thị Hảo 63 tuổi, mẹ của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn mắt thâm quầng vì khóc thương con trai. Đồng đội của Tuấn kể, đêm 2/4, đưa bà vào nhà tang để nhìn con lần cuối, bà Hảo khóc gào bên thi thể con. “Tôi vào tôi khóc nhưng đó đâu phải con tôi, đó là ai...”, câu nói của bà Hảo bên thi thể Tuấn khiến mọi người nhói đau.

Nén đau thương, Bà Hảo kể: Mới tối hôm kia, anh Tuấn còn chở vợ con về thăm mẹ, ăn cùng mẹ một bữa cơm. Lần này, Tuấn mua cho mẹ hũ mắm tôm, dặn mẹ ít ra đường vì đang có dịch bệnh. Không ngờ đây là lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau. Phía trước sảnh nhà tang lễ, hai đứa con của Đặng Thanh Tuấn (đứa lớp 5, đứa lớp 3) lặng lẽ ngồi một góc khiến ai nấy cũng thấy xót xa.

Bà Nguyễn Thị Hảo với nỗi đau mất con.

Đồng đội cùng đơn vị với anh Tuấn cho hay: anh Tuấn là một cán bộ đầy nhiệt huyết trong công việc. Khi được giao nhiệm vụ, anh luôn là người tận tụy, theo đuổi sự việc tới cùng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau ca trực ban ngày 2/4, anh Tuấn cùng đồng đội trở về đơn vị.

Giữa mùa dịch bệnh, bữa ăn lúc 20h đêm của các anh em là những gói mì tôm pha vội. Chưa kịp ngồi vào bàn, các chiến sĩ nhận được thông tin về một vụ đua xe, cướp giật trên địa bàn. Tuấn cùng trung sĩ Võ Văn Toàn cấp tốc lên đường truy đuổi các đối tượng nghi vấn. Tuy nhiên, khi đuổi theo các đối tượng đến khu vực cầu Mân Quang (quận Sơn Trà), hai anh gặp nạn.

Hai con nhỏ của Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn sớm chịu cảnh mồ côi cha.

Ông Võ Xuân Tài (bố của Trung sĩ Võ Văn Toàn) nhận huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho con trai đã hi sinh.

Sau khi khâm liệm, linh cữu của Thượng sĩ Võ Văn Toàn được đưa từ Đà Nẵng về quê tại xã Duy Châu (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Sáng ngày 4/4, tại quê nhà, anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng đã thay mặt Trung ương Đoàn TNCS HCM trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Thượng sĩ Võ Văn Toàn. Đón nhận tấm bằng và huy hiệu cao quý cho con trai nay đã mãi đi xa, ông Võ Xuân Tài nghẹn ngào rồi gào khóc gọi tên con: “Toàn ơi ! Con còn quá trẻ. Sao con bỏ bố mẹ mà đi..."

Đêm 2/4, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại ông đổ chuông. Đầu dây bên kia, một người cháu họ nức lên trong nghẹn ngào thông báo tin: “Toàn đã tử vong trên đường làm nhiệm vụ”.

Phóng xe đi trong đêm đến tận hiện trường, ông chết đứng nhìn cảnh chiếc chiếc xe máy chuyên dụng nằm chỏng chơ, những vệt máu tươi còn loang dưới đường.

Ông Tài kể, lần cuối cùng con trai nhắn tin về là trưa ngày 2/4 để dặn mẹ nấu món bún xào ưa thích. Toàn dặn mẹ làm 2 phần, một để cùng đồng đội đi trực cùng ăn trưa vì mùa dịch bệnh hàng quán đóng cửa. Không ngờ đó là buổi trưa cuối Toàn ăn ở nhà để rồi mãi mãi ra đi.

Ông Tài chia sẻ, từ nhỏ, Toàn đã nuôi ước mơ đứng vào hàng ngũ chiến sĩ công an. Và dù đang học ngành Kiến trúc nhưng Toàn vẫn quyết định đi lính nghĩa vụ và vừa ôn thi vào ngành Công an. “Đau xót lắm", ông Tài khóc nghẹn.

Anh Nguyễn Manh Dũng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng xúc động: Sự hi sinh của Trung sĩ Toàn là tấm gương về sự dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Đoàn viên thanh niên nói chung và của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát nói riêng. Huy hiệu cao quý của TƯ Đoàn TNCS HCM dành cho những Đoàn viên thanh niên có hành động dũng cảm quên mình trong công tác, trong cuộc sống. “Sự hi sinh của Võ Văn Toàn ở tuổi 20 mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo”, anh Dũng cho biết.

Chiều 3/4, Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà và đại diện Viện kiểm sát Nhân dân để thống nhất quan điểm xử lý nhóm đối tượng trong vụ 2 chiến sĩ công an quận Sơn Trà hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Trên cơ sở chứng cứ và tài liệu thu tập được, bước đầu cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm 7/9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Gây rối trật tự công cộng được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Gồm: Nguyễn Đăng An (19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Lê Ngọc Cường (19 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn (20 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi, cùng trú tại phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú tại Chung cư Nam cầu Cẩm Lệ, thuộc xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Nhóm 7 đối tượng đang được Công an Đà Nẵng tạm giữ để điều tra.

Riêng 2 đối tượng Nguyễn Đình Long và Nguyễn Văn Huy (cùng trú tại phường Hòa Phát) chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà cho phép gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc!