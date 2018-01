Hai con bạc chết đuối khi bỏ trốn

Ngày 22/1, lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cho biết đang điều tra vụ đánh bạc trái phép và hai người trong số bỏ trốn bị chết đuối.Theo cảnh sát, khoảng 15h30 ngày 18/1, công an phường Cam Giá nhận được tin báo có nhóm người đang tổ chức đánh bạc ở bờ sông nên cử 6 người xuống kiểm tra. Tổ công tác đến gần sòng bạc thì Nguyễn Xuân Dương (người bảo vệ vòng ngoài) hô to “có công an”.Khi cảnh sát tiếp cận, chỉ có Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi) ở hiện trường, còn hơn 10 con bạc khác đã lên thuyền qua sông. Nhà chức trách sau đó phát hiện thuyền bị lật, có người bị cuốn trôi. Lực lượng cứu hộ được huy động tìm kiếm ngay trong đêm.Ngày hôm sau, nhà chức trách tìm thấy thi thể Trần Văn Anh (19 tuổi) và Nguyễn Minh Thái (44 tuổi). Hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình sau khi khám nghiệm tử thi.Cảnh sát thu ở hiện trường bát, đũa cùng một số vật dụng đánh bạc. Hiện 6 người đã bị triệu tập để làm rõ vụ việc.

Theo VnExpress