Hai đối tượng dùng dao khống chế nhân viên, cướp ngân hàng giữa ban ngày

Quảng cáo

Sáng 2/4, công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã phối hợp với Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bắt được hai đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 ngày 1/4, hai đối tượng là nam giới, đeo khẩu trang, mặc áo khoác, điều khiển xe máy đến một chi nhánh ngân hàng ven quốc lộ 1A thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Một đối tượng sau đó đi vào bên trong ngân hàng, rồi bất ngờ dùng dao khống chế nhân viên và lấy đi số tiền khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài, lên xe đồng bọn chờ sẵn và chạy về hướng huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Nguyễn Thái Thành và Võ Hồng Quang tại cơ quan công an

Ngay khi nhận được báo, công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy xét. Khoảng 19 giờ ngày 1/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Núi Thành phối hợp với Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bắt giữ hai nghi phạm này tại địa bàn thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn).

Qua xác định ban đầu, hai đối tượng khai là Vũ Hồng Quang (SN 1993, trú xã Bình Thới, huyện Bình Sơn) và Nguyễn Thái Thành (SN 1992, trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn). Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ xe môtô biển kiểm soát 76C1- 614.18 là phương tiện gây án và hơn 160 triệu đồng.

Qua đấu tranh, bước đầu cơ quan Công an xác định Thành là đối tượng trực tiếp cầm dao vào ngân hàng thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện các đối tượng hiện được di lý về trụ sở Công an huyện Núi Thành để phục vụ công tác điều tra.

Hoài Văn