Hai đối tượng dùng súng nhựa cướp tài sản của nữ nhân viên siêu thị

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trung Hiếu (SN 2001, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Việt Anh (SN 2003, trú tại phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.Theo điều tra, khoảng 2h ngày 8/12, Hiếu và Việt Anh điều khiển xe máy Honda Wave không BKS đến khu vực Công viên Yên Sở thì phát hiện 2 nữ nhân viên siêu thị trên địa bàn quận Hoàng Mai đang đi xe trên đường.Hai đối tượng tăng ga, chặn đầu xe và ép 2 nữ nhân viên dừng lại. Sau đó các đối tượng dùng dao và súng nhựa đe dọa nạn nhân rồi lấy đi 2 chiếc điện thoại di động Sam Sung và Xiaomi và hơn 500 nghìn đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân.Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm gây án là Nguyễn Việt Anh và Bùi Trung Hiếu.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã bắt giữ 2 đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thanh Hà