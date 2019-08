Hai nạn nhân bỗng 'biến mất' sau khi bị chém trọng thương

Quảng cáo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang điều tra vụ án giết người, xảy ra ngày 10/5 trước cửa nhà số 122 Lạch Tray (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 21h ngày 10/5, đối tượng Nguyễn Khắc Thanh (SN 1987, nơi cư trú tại tổ 6 phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) dùng dao chém nhiều nhát vào người, đầu khiến anh Trần Hưng Thịnh (SN 1961, trú số 124 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và chị Nguyên Thị Ngọc (SN 1971, trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) trọng thương.

Nguyễn Khắc Thanh bị lực lượng Công an bắt giữ quả tang. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải phòng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thanh về tội giết người, cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, hiện nay, hai bị hại trong vụ án là anh Trần Hưng Thịnh và chị Nguyễn Thị Ngọc không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị anh Trần Hưng Thịnh và chị Nguyễn Thị Ngọc liên hệ với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng tại địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, hoặc điều tra viên Vũ Hữu Hiệu, số điện thoại: 0983.840.113 để làm việc.

Theo Công an Nhân dân