Hai người bị đâm chết vì mâu thuẫn buôn bán hoa quả

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Tuyn (sinh năm 1958) về tội giết người và Trương Văn Thành (sinh năm 1964) về tội cố ý gây thương tích.Theo kết luận điều tra, sạp bán trái cây của ông Tuyn và sạp trái cây của bà N. (quê Tiền Giang) cạnh nhau trong chợ Tân Trụ (phường 15, quận Tân Bình) gần 10 năm nay. Bà N. có than phiền rằng sạp ông Tuyn thường bán phá giá, rẻ hơn sạp bà nên hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.Chiều 5/10/2016, có một người khách mua chôm chôm, bà N. nói giá 20.000 đồng/kg nhưng ông Tuyn bán thấp hơn 5.000 đồng. Đến tối cùng ngày, có khách đến mua chôm chôm thì bà N. bán 15.000 đồng/kg. Ông Tuyn thấy vậy nên chào bán giá 10.000 đồng/kg. Bực mình, bà N. to tiếng cãi nhau với ông Tuyn.Thấy vậy, anh T.Q.N. (sinh năm 1996, con bà N.) và T.D.K. (sinh năm 2000, cháu bà N.) và Trương Văn Thành ra can ngăn. Lúc này, hai cha con ông Tuyn lao vào ẩu đả với người nhà bà N.Trong lúc hỗn chiến, T.Q.N. và T.D.K. bị ông Tuyn đâm nhiều nhát, gục tại chỗ và cả hai tử vong sau khi đến bệnh viện.

Theo Dân trí