Hai người đàn ông vượt hơn 1.200 km để trốn truy nã

Quảng cáo

Ngày 3/5, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bắt giữ hai đối tượng gồm: Nguyễn Đình Hòa (SN 1994, trú xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Đình Hóa (SN 1994, trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Cả hai đều bị truy nã với các hành vi chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.

Hòa và Hóa tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, ngày 21/11/2017, Nguyễn Đình Hòa đến mượn xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter của anh Đặng Hữu Huy (trú xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương) rồi mang đi cầm cố để lấy 13,5 triệu đồng. Còn Nguyễn Đình Hóa, vào ngày 8/3/2020, đi xe máy từ nhà riêng lên xã Minh Sơn (huyện Đô Lương) để trộm 2 chiếc điện thoại Iphone 6 và Iphone 7 Plus của một người dân.

Sau đó, Hòa và Hóa bỏ trốn khỏi địa phương. Đến nay, khi trinh sát phát hiện được thông tin 2 đối tượng trên đang lẩn trốn tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương nên tiến hành bắt giữ.

Thời gian trốn tại Bình Dương, Nguyễn Đình Hòa làm đầu bếp tại một nhà hàng ở xã Bàu Lòng, huyện Bàu Bàng còn Nguyễn Đình Hóa làm công nhân.

Hương Chi