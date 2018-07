Hai người thương vong nghi bị sát hại trên quốc lộ 10

Sáng 23/7, lãnh đạo Công an xã Nhân Hòa (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, trên quốc lộ 10, đoạn gần cây xăng Hoa Phượng có hai người thương vong.



Trước đó, khoảng 5h30 ngày 22/7, Công an xã Nhân Hòa nhận được tin báo của người dân tại địa điểm trên xảy ra vụ TNGT khiến 2 người thương vong.

Ngay sau đó, Công an xã Nhân Hòa đến hiện trường, các nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 nạn nhân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo nhưng đã thiệt mạng. Nạn nhân còn lại được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.



Sáng cùng ngày, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Vĩnh Bảo đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Một nguồn tin cho biết, đây có thể là vụ án mạng chứ không phải va chạm giao thông. Qua xác minh ban đầu, trên người nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc nhọn gây nên. Nạn nhân thiệt mạng là người xã Hùng Tiến, còn người bị thương ở xã Tam Cường (cùng huyện Vĩnh Bảo).



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo VTC News