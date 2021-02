Hai người xâm hại, bạo hành bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị khởi tố

Quảng cáo

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thu Huyền ( SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con. Huyền chính là mẹ đẻ của cháu Nguyễn Hải B.

Ngày 25/1/2021 Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của anh Nguyễn Thanh T. (SN 1984, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) có hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn Hải B. (SN 2009, là con anh T.), xảy ra tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông từ tháng 5/2020.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội. Ban Giám đốc CATP đã có những chỉ đạo, yêu cầu Công an quận Hà Đông và Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, với tinh thần nhanh chóng, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, đối với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xảy ra tại quận Hà Đông.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam bị can Phạm Thanh Tùng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Quá trình điều tra xác định, cháu Nguyễn Hải B. ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền và hai em là Hoàng Hải Đ. (SN 2012) và S. (SN 2018, chưa đăng ký khai sinh). Huyền có quan hệ tình cảm với Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội), Tùng thường xuyên đến nhà Huyền chơ và ngủ lại.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục, khi cháu B. không đồng ý thì Tùng đe dọa sẽ đánh nên cháu B. sợ và phải làm theo.

Cụ thể, khoảng tháng 7/2020, Tùng đã 4 lần đến nhà cháu B. ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu. Khi thấy Huyền không có nhà, Tùng nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu B. nên đã ép cháu B. để quan hệ tình dục. Bị cháu B. phản kháng, Tùng dùng gậy bằng nhựa đánh vào chân và tay cháu B., buộc cháu B. để cho Tùng quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, Tùng dọa nếu B. kể với mẹ sẽ bị Tùng đánh.

Sau đó, Tùng để lại 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia có lưu sẵn số điện thoại của Tùng và dặn cháu B. khi nào Huyền không có ở nhà thì gọi cho Tùng đến để quan hệ tình dục.

Trong khoảng tháng 1/2021, Tùng đã 2 lần đưa cháu B. đến nhà bà ngoại của Tùng ở phố Ngô Thì Sỹ (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) để quan hệ tình dục. Tại đây, Tùng đưa cháu B. lên tầng 2 để quan hệ tình dục nhưng cháu B. không nghe lời thì Tùng dọa đánh nên cháu B đã thực hiện theo yêu cầu của Tùng.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Phạm Thanh Tùng không khai nhận hành vi phạm tội, đến ngày 20/2/2021, Tùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thanh Tùng (tại số 11 khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc), cơ quan chức năng thu giữ 3 chiếc quần bò mà Tùng thường mặc khi quan hệ tình dục với cháu B.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định cháu B. thường xuyên bị mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khi B. không vâng lời. Chỉ đến khi thấy cháu B. bị xây xát, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể thì bác của cháu B. là anh Nguyễn Ngọc T. (SN 1978; ở khu Cầu Đơ 2, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) đưa cháu Băng về nhà anh T. ở cùng thì sự việc trên mới dừng lại.

ình ảnh cháu Nguyễn Hải B. bị mẹ đẻ bạo hành với những vết thương bầm tím khắp cơ thể. Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thu Huyền khai nhận hành vi hành hạ con đẻ như trên, phù hợp với lời khai của cháu B. và lời khai của hàng xóm, láng giềng về việc thường xuyên nghe và nhìn thấy Huyền đánh đập, mắng chửi cháu B.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 20/02/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Hành hạ con”; Ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thanh Tùng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 BLHS; Ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Thu Huyền về tội “Hành hạ con” quy định tại Điều 185 BLHS (không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam do Huyền đang nuôi con dưới 36 tháng.

Cũng theo tài liệu của Cơ quan điều tra, về hoàn cảnh gia đình cháu B. hiện bố mẹ đã ly hôn, cháu B. ở cùng mẹ và hai em nhỏ (cùng mẹ khác cha). Bản thân Hoàng Thị Thu Huyền là đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông bắt, khởi tố.

Tuy nhiên, do Huyền đang mang thai nên vụ án chưa được Toà án nhân dân quận Hà Đông đưa ra xét xử. Ngày 9/2/2021, H. đã sinh con thứ 4 (theo Huyền và Tùng thừa nhận là con chung của nhau).

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông vẫn đang tiếp tục phối hợp với Phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông điều tra làm rõ vụ việc.

Theo An Ninh Thủ Đô