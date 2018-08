Hai tên cướp giật 250 triệu đồng của đôi vợ chồng

Ngày 4/8, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Nguyễn Văn Tư (21 tuổi) và Lê Minh Thức để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.Chiều 6/7, sau khi nhậu xong, Tư và Thức mượn xe máy của người quen đi mua ma túy về sử dụng. Khi đến cầu Cái Vồn Lớn, thị xã Bình Minh, chúng giật túi xách có 250 triệu đồng của hai vợ chồng rồi tăng ga bỏ chạy.Từ mô tả nhận dạng của nạn nhân, cùng ngày, Công an thị xã Bình Minh bắt giữ Thức, thu hồi 120 triệu đồng. Riêng Tư trốn lên tỉnh Long An, lấy tiền cướp được mua hai xe máy và tiêu xài cá nhân.Theo cảnh sát, Tư có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo VnExpress