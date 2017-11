Hai thanh niên bị đâm trọng thương trong quán karaoke

Ngày 16/11, Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã khởi tố Trần Quyết Thắng (20 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, tối 12/11, Thắng cùng nhóm bạn đến quán karaoke ở phố Me, thị trấn Me (Gia Viễn). Tại đây, anh ta xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Dư Văn Thành (ở xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn). Thắng sau đó về lấy dao bầu và gọi thêm bạn đi tìm nhóm Thành để trả thù.



Khi quay lại quán karaoke, Thành nhận ra Thắng trước nên chạy lại đánh. Thắng rút dao đâm làm hai thanh niên trong nhóm Thành bị thương nhập viện.



Vào cuộc điều tra, công an đã làm rõ được những người liên quan.

Theo Zing