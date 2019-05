Hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Hải Phòng

Thông tin từ huyện An Lão (TP. Hải Phòng) hôm nay (6/5) cho biết cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng ở thôn Ngọc Chử (xã Trường Thọ, huyện An Lão, TP. Hải Phòng).

Trước đó, vào khoảng 5h ngày (6/5), hàng xóm bất ngờ phát hiện hai vợ chồng ông Ng. V. Th. (sinh năm 1963) và bà V. Th. M. (sinh năm 1970) tử vong tại nhà riêng. Tại thời điểm trên, ông Th. đang trong tư thế treo cổ còn bà M. nằm sấp trên giường.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng thông báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, công an xã Ngọc Chử đã có mặt và tiến hành bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo với công an huyện An Lão.

Vụ việc sau đó cũng được đăng trên mạng xã hội, một số nguồn tin chia sẻ rằng đây là vụ án mạng do người chồng có bệnh về thần kinh nên đã giết vợ mình rồi treo cổ tự tử.

Theo người dân sống gần nhà ông Th., vợ chồng ông Th. trước nay chung sống hòa thuận không xảy ra mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, thời gian gần đây ông Th. có biểu hiện mắc bệnh về thần kinh và hay cãi cọ với người vợ.

Nguồn tin từ xã Ngọc Chử cho biết, qua khám nghiệm tử thi nguyên nhân ban đầu xác định hai vợ chồng chết do bị ngạt.

Cũng theo nguồn tin trên, phía người nhà nạn nhân chia sẻ việc ông Th. gần đây có biểu hiện bất thường về thần kinh tuy nhiên chưa đi khám nên người nhà cũng không nắm rõ được chính xác ông Th. bị bệnh gì.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Dương - Phương Linh