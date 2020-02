Hàng chục cảnh sát vây bắt 'quái xế' trên quốc lộ

Hàng trăm thanh niên tụ tập tại khu vực giáp ranh hai huyện Tân Phú và Định Quán để cổ vũ cuộc đua của các quái xế đến từ TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn xe chặn quốc lộ, nẹt pô inh ỏi, gây náo loạn khu vực.

Phòng cảnh sát giao thông Đồng Nai dùng xe tải và ôtô tuần tra chốt chặn hướng Đà Lạt đi TP HCM. Một xe đầu kéo đang chạy trên đường cũng được nhờ hỗ trợ chắn hướng ngược lại để siết chặn vòng vây.

Phát hiện bị vây bắt, nhóm đua bỏ chạy tán loạn vào các đường nhỏ. Một ôtô, 54 xe máy bị bắt giữ, trong đó có nhiều "xe cọp" đã thay đổi kết cấu. Hàng chục người được đưa về trụ sở để làm việc.

Trung tá Trần Trọng Thủy, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lợi dụng tuyến đường vắng người nên thời gian qua, một số thanh thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép, gây mất an toàn giao thông và bức xúc cho người dân.

Phòng CSGT đã lập kế hoạch chuyên đề, tăng cường phối hợp với công an hai huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20.