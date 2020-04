Hàng chục đối tượng đánh bạc giữa lúc 'cách ly xã hội' phòng COVID-19

Quảng cáo

Công an đột kích ngôi nhà 24 An Thượng 20 (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bắt các đối tượng đánh bạc trái phép.

Ngày 6/4, công an TP Đà Nẵng cho hay: đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; hoàn tất hồ sơ để khởi tố và tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan.

Trước đó, lúc 14h 50 ngày 1/4, nhận được tin báo của nhân dân về việc tại số nhà 24 An Thượng 20 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hàng chục người tụ tập đánh bạc, công an quận Ngũ Hành Sơn đã lập tức vào cuộc, ập vào căn nhà trên, phát hiện tại phòng khách tầng 2 có 14 người đang xóc đĩa ăn tiền.

Các đối tượng gồm: Trương Văn Lợi (1984, tổ 5, phường An Hải Đông, Sơn Trà), Phạm Văn Trí (1990, ngụ tổ 11A, Thọ Quang, Sơn Trà); Trần Trung Định (1991, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam); Nguyễn Văn Tứ (1987, quê Gia Lai, tạm trú tại Mỹ An); Nguyễn Thành Phương (1986, quê Bình Định; tạm trú Mỹ An); Ngô Văn Thu (1996, quê Quảng Nam, tạm trú tại Khuê Mỹ); Nguyễn Văn Anh Huy ( 1993, trú tại phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn).

Nguyễn Văn Sỹ (1987, tổ 120, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn); Trần Văn Gặp (1989, xã Phú Thọ, Phước Sơn, Quảng Nam); Nguyễn Hữu Tấn (1989, quê Bình Định, tạm trú tại Phước Mỹ, Sơn Trà); Lê Xuân Lộc (1983, tổ 30, An Hải Đông, Sơn Trà); Trần Ngọc Hưng (1977, phường An Hải Đông, Sơn Trà); Võ Dương Quốc Thịnh (1991, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) và Nguyễn Trọng Hảo (1998, phường Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định).

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngoài ra, có 3 người khác liên quan là Võ Thị Bích (1981, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn); Phan Thị Thanh Thủy (1981, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê) và Nguyễn Hữu Phúc (1975, phường Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Công an thu giữ tang vật: 45,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 bộ xóc đĩa, 1 bộ bầu cua (dùng để đánh bạc) và các tang vật khác liên quan.

Các đối tượng được Công an đưa về trụ sở để đấu tranh. Bước đầu các đối tượng thừa nhận vi phạm. Công an quận Ngũ Hành Sơn sau đó chuyển vụ án, đối tượng và tang vật đến Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) điều tra, xử lý.

Các đối tượng tụ tập đánh bạc giữa lúc cả nước căng mình phòng chống COVID-19 bị công an bắt giữ.

Kết quả điều tra xác định, ngày 20/3, Lợi thuê căn nhà 24 An Thượng 20, phường Mỹ An, do bà Trình Thị Bích Hằng ( trú tại quận Sơn Trà làm chủ). Lợi giao nhà cho Chiến (ngụ đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà) để quản lý và bán cà phê.

Ngày 31/3, Chiến rủ Lợi và Trí tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa để thu tiền xâu. Chiến chủ động rủ các con bạc đến tham gia. Trí đi thu tiền xâu của các con bạc.

Khoảng 14h ngày 31/3, các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Mỗi con bạc chơi 4 - 5 ván sẽ thay đổi người làm chủ xóc đĩa. Chơi được khoảng 2 giờ thì Trí đi thu tiền xâu 50 nghìn đồng/con bạc. Từ 14h đến 19h ngày 31/3, số tiền Chiến, Trí và Lợi thu lợi bất chính là 2,5 triệu đồng, để chia nhau.

Với phương thức này, khoảng 14 giờ 30 ngày 1/4, Chiến, Lợi và Trí tiếp tục tổ chức xóc đĩa ăn tiền tại căn nhà trên. 12 con bạc: Định, Gặp, Phương, Lộc, Thu, Hưng, Tấn, Thịnh, Tứ, Huy, Hảo và Sỹ mỗi ván đặt cọc từ 100 – 500 nghìn đồng. Bình quân mỗi ván trên chiếu bạc từ 5 – 20 triệu đồng.

Nhằm che mắt, đối phó với các cơ quan chức năng và nhân dân tại khu vực, các đối tượng khác khi tiếp cận căn nhà trên thường nhờ người chở đến hoặc để xe ở xa. Khi đánh bạc, luôn có camera và người cảnh giới. Tuy nhiên mọi hành tung của các đối tượng không qua mắt được lực lượng công và người dân.

Phòng Cảnh sát Hình sự CATP.Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Trương Văn Lợi và Phạm Văn Trí về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và hành vi “Đánh bạc” đối với 12 đối tượng còn lại và tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan.

Nguyễn Thành- H.Q