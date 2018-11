Hàng chục môtô phân khối lớn chạy trái phép trên cao tốc Liên Khương

Trên cao tốc Liên Khương - Prenn, gần 20 môtô phân khối lớn (dung tích xi lanh 1.300 cm3) chạy với tốc độ 160 km/h, hướng từ Đà Lạt về TP HCM, hôm 23/11.

Nhận tin báo, Cảnh sát giao thông Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng chốt chặn ở trạm thu phí Định An, ra hiệu dừng xe. Nhưng đoàn môtô vẫn tiếp tục tăng tốc trên cao tốc bất chấp hiệu lệnh.



Cảnh sát không tiếp tục truy đuổi mà đón lõng ở điểm cuối đường cao tốc qua huyện Đức Trọng, ghi nhận hình ảnh, biển số xe để xử phạt.



Tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, công an đã chặn và xử phạt 9 môtô chạy trong khu dân cư với tốc độ từ 80 đến hơn 100 km/h, vượt gấp đôi tốc độ cho phép (50 km/h), đi vào cao tốc...



Đại úy Đỗ Vũ Việt Đức - Đội trưởng CSGT Đức Trọng cho biết, phần lớn môtô phân khối lớn đi theo đoàn 10 - 15 chiếc và chạy từ các tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Vũng Tàu, Bình Dương... lên Đà Lạt du lịch. Trong số đó, một số xe chạy quá tốc độ quy định, đi vào đường cao tốc gây nguy hiểm cho các ôtô.

Các môtô vi phạm bị chặn lại, xử phạt ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, ngày 23/11. Cao tốc Liên Khương - Prenn được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Cao tốc có 4 làn xe, dành riêng cho ôtô, dài gần 20 km nối Cảng hàng không quốc tế Liên Khương với chân đèo Prenn, cửa ngõ TP Đà Lạt.

