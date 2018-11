Hàng chục nam nữ bay lắc điên cuồng tại quán karaoke

Ngày 1/11, đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, rạng sáng cùng ngày lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào quán karaoke Hoàng Phúc (trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) và phát hiện hơn 50 đối tượng nam nữ trong 8 phòng karaoke đang có biểu phê ma túy. Sau đó, lực lượng công an đã mời những đối liên quan về trụ sở để tiếp tục kiểm tra, phân loại để xử lý theo quy định.

Theo tin ban đầu cho biết, vào khoảng 3 giờ rạng sáng cùng ngày, qua thời gian theo dõi, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào quán karaoke Hoàng Phúc kiểm tra.

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện trong 8 phòng hát karaoke hàng chục thanh niên có cả nam và nữ đang bật nhạc lớn, nhảy múa điên cuồng và có biểu hiện phê ma túy. Tại các phòng ngày, lực lượng an thu giữ nhiều chất ma túy và các dụng cụ sử dụng.

Sau khi sàng lọc các đối tượng, lực lượng công an đã mời về trụ sở 55 đối tượng tại quán karaoke để tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

