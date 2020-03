Hàng chục nam nữ phê ma túy trong quán karaoke ở Bình Dương

Quảng cáo

Chiều nay (15/3), Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy tại trong quán karaoke ở phường An Phú.

Công an đôt kích vào quán karaoke Nam Dương

Trước đó, khuya ngày 14/3, Công an bất ngờ ập vào quán karaoke Nam Dương, tọa lạc tại số nhà 24, đường An Phú 16, Khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An. Tại đây, qua kiểm tra công an xác định có 36 nam nữ đang phê chất ma tuý tại 6 phòng trong quán karaoke Nam Dương.

Bị công an bất ngờ ập vào, nhiều đối tượng đã ném ma tuý và cần sa dưới sàn nhà. Công an TP.Thuận An, cho hay đã làm việc với chủ quán karaoke nói trên và nhắc nhở nếu tái phạm lần 2 sẽ rút giấy phép.

Công an bao vây vòng ngoài quán karaoke Nam Dương Các đối tượng được đưa về trụ sở Xe chuyên dụng được điều đến quán karaoke Các đối tượng được di chuyển về trụ sở

Hương Chi