Hàng nghìn cảnh sát 'trực chiến' chống đua xe trận Việt Nam - Thái Lan

Đảm bảo cho người dân cổ vũ trong an toàn



19h tối 5/9, sẽ diễn ra trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022 – Khu vực Châu Á giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù trận đấu này, Việt Nam phải làm khách trên đất người Thái nhưng người hâm mộ tại quê nhà cũng rất cuồng nhiệt cỗ vũ, theo dõi, đặc biệt tại các tụ điểm ăn uống, quán bia, coffe, khu vui chơi giải trí, trung tâm thành phố lớn. Do đó, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống hành vi cổ vũ quá khích được lực lượng chức năng đặt lên hàng đầu.



Trao đổi với Tiền Phong ngày 5/9, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chống hành vi cổ vũ quá khích để người dân cổ vũ trong an toàn.

Trong đó, Phòng CSGT và Trung đoàn CSCĐ là trọng tâm phối hợp với công an các quận nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Cầu Giấy… bố trí 100% quân số ứng trực chốt tại các nút giao, cung đường trọng điểm nhằm phân luồng phương tiện, chống hành vi cổ vũ quá khích gây rối, ẩu đả, chống đua xe.

Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau trận Việt Nam - Thái Lan.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, 100% quân số ứng trực đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, triển khai kế hoạch đã đề ra. Trong đó, lực lượng các đội địa bàn bám sát các chốt, nút giao trọng điểm cửa ngõ, tuyến đường ra vào thành phố, đặc biệt khu vực quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. 15 tổ công tác đặc biệt 141 sẽ lưu động cắm chốt tại các khu vực trọng điểm hướng về Hồ Gươm. Ngoài ra, 5 tổ tuần tra lưu động được tăng cường nhằm phát hiện, xử lý các hành vi cổ vũ quá khích, gây rối và xử lý tình huống phát sinh.

Cảnh sát hóa trang chống đua xe

Lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Hà Nội thông tin, đơn vị huy động 100% quân số trực tham gia đảm bảo trật tự các điểm nóng. Trong đó, có hàng chục tổ công tác mỗi tổ gồm 4 chiến sỹ tuần tra lưu động ở các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và quận Hà Đông...

Còn đại diện Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, ngoài kế hoạch của Công an TP Hà Nội, đơn vị cũng triển khai kế hoạch riêng do đặc thù địa bàn. Theo đó, từ 18h cùng ngày hàng trăm cảnh sát trật tự, cảnh sát PCCC và công an các phường địa bàn ứng trực 100% quân số đảm bảo trật tự, ngăn chặn các hành vi gây rối, cổ vũ quá khích.

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường nhiều tổ cảnh sát hóa trang chống đua xe.

Ngoài ra, tùy tình hình đơn vị sẽ triển khai các phương án dựng rào cấm đường, hướng dẫn phân luồng để đảm bảo không xảy ra ùn tắc, xung đột giao thông cũng như tăng cường các tổ cảnh sát hóa trang phát hiện, ngăn chặn hành vi đua xe, cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép.

Nguyễn Hoàn