Hàng trăm cảnh sát dùng xe bọc thép san phẳng thủ phủ ma túy

Hàng trăm cảnh sát vây bắt, tiêu diệt

Ngày 27/6, tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có trang bị xe đặc chủng tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984).

Đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã. Tuân và Thuận sau đó đã bỏ trốn về bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) và lôi kéo một số đối tượng truy nã ở nơi khác đến làm gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an Sơn La đã kiên trì vận động, dùng loa thuyết phục các đối tượng đầu thú. Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành. Chúng lẩn trốn, ẩn nấp trong ngôi nhà cấp 4 được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế chắc chắn và trang bị nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga.

Sau nhiều giờ bao vây, ngày 28/6 lực lượng chức năng đã nổ súng tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, bắt ba đối tượng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 75 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng cố thủ cùng 2 ông trùm.

Trao đổi với Tiền Phong chiều muộn 28/6, Chủ tịch xã Lóng Luông – ông Tếnh A Chìa cho biết, nơi diễn ra cuộc vây ráp cách trung tâm xã Lóng Luông chừng 10 km, là điểm nóng về ma túy. Trước đó cơ quan chức năng địa phương đã có phản ánh về việc 2 nghi phạm truy nã Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Tuân lưu trú trên địa bàn. Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng cảnh sát, UBND xã Lóng Luông đã huy động các lực lượng phối hợp thông báo người dân địa phương không tập trung vào khu vực nhà 2 đối tượng, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong quá trình vây bắt Thuận và Tuân.

Từng cung cấp gần 2.700 bánh heroin

Trước đó, năm 2016, Bộ Công an triệt phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn, bắt giữ và khởi tố gần 40 bị can về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…”.

Cơ quan điều tra xác định, cả 2 đường dây này đều nhận ma túy từ Nguyễn Thanh Tuân. Người mua rồi phân phối sang nước thứ 3 là Đặng Minh Châu (44 tuổi, ở Lạng Sơn).

Chuyên án thứ nhất trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014, Tuân đã chỉ đạo đàn em nhiều lần vận chuyển ma túy với tổng số hơn 1.400 bánh heroin được cất giấu trong các thùng hàng và vận chuyển bằng ô tô bán tải.

Trong vụ này, bà trùm Đặng Minh Châu cùng hơn 20 đàn em có trang bị súng, đạn tiêu thụ chót lọt hơn 150 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 15 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu. Ảnh: Công an nhân dân

Chuyên án thứ hai trong khoảng thời gian 2014-2015, Nguyễn Thanh Tuân vẫn sử dụng phương thức vận chuyển ma túy cũ bằng ô tô bán tải từ Sơn La về Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì giấu trong thùng hàng, lần này Tuân chỉ đạo đàn em giấu ma túy trong nhiều bình gas công nghiệp.

Quá trình đàn em Tuân vận chuyển, giao hàng ở cầu Phù Đổng (Hà Nội) đã bị cơ quan cảnh sát bắt quả tang, thu giữ một bình gas công nghiệp bên trong chứa 170 bánh heroin. Khám xét ngôi nhà 3 tầng do đàn em Nguyễn Thanh Tuân thuê ở TP Hà Nội, cảnh ast thu giữ thêm 2 bình gas công nghiệp bên trong chứa 320 bánh heroin, 2 khẩu súng K59.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ, khởi tố 13 bị can tham gia mua bán trái phép gần 1.200 bánh heroin, trong đó đã tiêu thụ trót lọt hơn 600 bánh heroin.

Đường dây vận chuyển, mua bán 490 bánh heroin giấu trong bình gas được triệt xóa do chính ông trùm Nguyễn Thanh Tuân cung cấp.

Trong số các bị can này, đáng chú ý có Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Tháng 4/2017, TAND Hà Nội tuyên tử hình đối với Tình và 7 đồng phạm.

5 tháng sau, Nguyễn Văn Tình cùng Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt", quê Hải Dương) trốn khỏi buồng biệt giam trong trại T16 (Bộ Công an). Hai tử tù vượt ngục bị bắt một tuần sau đó khi đang lẩn trốn.

Nguyễn Hoàn

Nguồn video: VnExpress