Hành trình nghẹt thở bắt nhóm khủng bố gây ra vụ nổ ở Tân Bình

Quảng cáo

Làm sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Công an TP.HCM có thể truy ra và tóm gọn cả đường dây khủng bố? Hành trình nghẹt thở ấy đã diễn ra thế nào? Chúng tôi xin dựng lại "cuốn phim" đặc biệt này qua ký ức của các trinh sát tham gia phá án. Trong 10 ngày ròng rã, họ đã phối hợp cùng các lực lượng Công an TP tóm gọn nhóm phản động gây nên vụ nổ chấn động ở phường 12, quận Tân Bình hơn một năm trước.

Hiện trường vụ nổ. Gây nổ ở trụ sở công an phường



Hơn một năm đã trôi qua kể từ chiều 20-6-2018 nhưng vụ nổ ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức trinh sát và người dân nơi đây.



Mỗi lần nhớ lại, chị T. (một người dân sống gần đó) không khỏi kinh hãi. Chỗ làm của chị cách hiện trường 200 m, dù đứng trong phòng kín chị vẫn nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc.



“Có hai tiếng nổ như bom. Nghe tiếng thứ nhất chúng tôi chạy ra, tầm 1 phút thì nghe tiếp tiếng thứ hai. Mọi người nói chuyện không biết nổ cái gì mà một chiếc xe nát bét. Chị cùng làm ôm tôi chặt cứng vì sợ” - chị T. kể chuyện. Chỉ sang bên đường, chị bảo có một chiếc xe tay ga bị vứt chỏng chơ nằm đó, xe vẫn còn nổ máy. Té ra chủ xe đi ngang, nghe tiếng nổ giật mình sợ quá “đi không nổi, quăng xe bỏ chạy luôn”. Hơn một năm đã trôi qua kể từ chiều 20-6-2018 nhưng vụ nổ ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức trinh sát và người dân nơi đây.Mỗi lần nhớ lại, chị T. (một người dân sống gần đó) không khỏi kinh hãi. Chỗ làm của chị cách hiện trường 200 m, dù đứng trong phòng kín chị vẫn nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc.“Có hai tiếng nổ như bom. Nghe tiếng thứ nhất chúng tôi chạy ra, tầm 1 phút thì nghe tiếp tiếng thứ hai. Mọi người nói chuyện không biết nổ cái gì mà một chiếc xe nát bét. Chị cùng làm ôm tôi chặt cứng vì sợ” - chị T. kể chuyện. Chỉ sang bên đường, chị bảo có một chiếc xe tay ga bị vứt chỏng chơ nằm đó, xe vẫn còn nổ máy. Té ra chủ xe đi ngang, nghe tiếng nổ giật mình sợ quá “đi không nổi, quăng xe bỏ chạy luôn”.

Hiện trường được quây lại để điều tra, khám nghiệm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Nổ ngay tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, cách đó không xa là UBND phường, trường học cùng nhiều cơ quan khác.... Hiện trường ngay lập tức được phong tỏa.



Mới bắt đầu giai đoạn điều tra nhưng bằng con mắt của những người hàng chục năm trong nghề, Công an TP.HCM đã có nhận định: “Đây là một vụ khủng bố”.



Vụ án xảy ra tại thời điểm Công an TP.HCM đang tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về tình hình an ninh trật tự trong những ngày gần đó, đặc biệt là về những nhóm tụ tập gây rối.



Nhiều mũi được huy động khẩn cấp vào cuộc, truy nguyên nhân, tìm ra băng nhóm nào đã gây nên vụ nổ kinh hoàng này. Những trinh sát giỏi nhất của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM được điều động: Đội 2, Đội 3, Đội 4, Đội 7…



Manh mối đầu tiên công an có chỉ vỏn vẹn là hai người đàn ông trùm kín mặt, mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang, đi trên chiếc xe máy mang biển số giả. Trích xuất camera từ các hộ dân xung quanh cho thấy khi hai người này đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. Sau đó thì xảy ra vụ nổ.



Đập vỡ mắt xích đầu tiên



Ngay tối cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM báo cáo cho biết có hai quả nổ và được kích hoạt từ xa. Hiện trường có sự hiện diện của thuốc nổ TNT, việc phát nổ trái với ý muốn của người đặt. Ba người bị thương, trong đó có một nữ công an đang làm nhiệm vụ tiếp dân. Một chiếc xe máy bị nổ tung trước trụ sở. Dọc tuyến đường xung quanh, những mảnh kiếng vụn vỡ nát, văng tung tóe.Nổ ngay tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, cách đó không xa là UBND phường, trường học cùng nhiều cơ quan khác.... Hiện trường ngay lập tức được phong tỏa.Mới bắt đầu giai đoạn điều tra nhưng bằng con mắt của những người hàng chục năm trong nghề, Công an TP.HCM đã có nhận định: “Đây là một vụ khủng bố”.Vụ án xảy ra tại thời điểm Công an TP.HCM đang tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về tình hình an ninh trật tự trong những ngày gần đó, đặc biệt là về những nhóm tụ tập gây rối.Nhiều mũi được huy động khẩn cấp vào cuộc, truy nguyên nhân, tìm ra băng nhóm nào đã gây nên vụ nổ kinh hoàng này. Những trinh sát giỏi nhất của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM được điều động: Đội 2, Đội 3, Đội 4, Đội 7…Manh mối đầu tiên công an có chỉ vỏn vẹn là hai người đàn ông trùm kín mặt, mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang, đi trên chiếc xe máy mang biển số giả. Trích xuất camera từ các hộ dân xung quanh cho thấy khi hai người này đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. Sau đó thì xảy ra vụ nổ.Ngay tối cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM báo cáo cho biết có hai quả nổ và được kích hoạt từ xa. Hiện trường có sự hiện diện của thuốc nổ TNT, việc phát nổ trái với ý muốn của người đặt.

Bốn bị can bị khởi tố về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân gồm: Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành và Dương Bá Giang. (Ảnh chụp lại từ tư liệu công an)



Một thông tin khá đắt giá được thu thập ngay sau đó là nhóm gây nổ dừng lại ở khu vực Lăng Ông, gần chợ Bà Chiểu để thay áo quần và đổi người lái xe. Hình ảnh từ camera dọc đường cũng phát hiện sau đó họ đi qua cầu Sài Gòn, qua trạm thu phí về Đồng Nai. Các tổ công tác đồng loạt lên đường, chia ra từng toán để đảm bảo bí mật.



Nguyễn Tấn Thành là kẻ đầu tiên bị bắt liên quan đến vụ nổ này. Đây là mắt xích quan trọng nhất để bóc tách đường dây khủng bố, cũng là kẻ khiến trinh sát hao tâm tổn sức nhất.



Cụ thể, ngày 24-6, chỉ bốn ngày sau vụ nổ, Thành sa lưới. “Lúc đầu trong vườn chôm chôm, chúng tôi đã tính bắt. 10 trinh sát giỏi nhất leo rào vào trong phục kích, theo dõi, còn lại ở vòng ngoài. Nhưng lúc đó chúng khá đông. Trinh sát án binh, theo dõi nhận diện chính xác tên Thành, đợi chúng tách lẻ ra mới thu lưới” - trinh sát nhớ lại.



Lộ diện kẻ cầm đầu



Thành bị bắt nhưng nhất quyết không khai kẻ cầm đầu, có giai đoạn Thành giả điên một mực khăng khăng mình không hề liên quan đến vụ nổ. Nhưng sau nhiều hồi quanh co, Thành “đã” nhớ. Từ lời khai của Thành lộ diện kẻ chủ mưu là người cha của Thành - ông Nguyễn Khanh. Ban giám đốc Công an TP.HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và họp khẩn các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ nhất để điều tra, truy xét. Phòng Cảnh sát hình sự được giao là lực lượng chủ công phá án.Một thông tin khá đắt giá được thu thập ngay sau đó là nhóm gây nổ dừng lại ở khu vực Lăng Ông, gần chợ Bà Chiểu để thay áo quần và đổi người lái xe. Hình ảnh từ camera dọc đường cũng phát hiện sau đó họ đi qua cầu Sài Gòn, qua trạm thu phí về Đồng Nai. Các tổ công tác đồng loạt lên đường, chia ra từng toán để đảm bảo bí mật.Nguyễn Tấn Thành là kẻ đầu tiên bị bắt liên quan đến vụ nổ này. Đây là mắt xích quan trọng nhất để bóc tách đường dây khủng bố, cũng là kẻ khiến trinh sát hao tâm tổn sức nhất.Cụ thể, ngày 24-6, chỉ bốn ngày sau vụ nổ, Thành sa lưới. “Lúc đầu trong vườn chôm chôm, chúng tôi đã tính bắt. 10 trinh sát giỏi nhất leo rào vào trong phục kích, theo dõi, còn lại ở vòng ngoài. Nhưng lúc đó chúng khá đông. Trinh sát án binh, theo dõi nhận diện chính xác tên Thành, đợi chúng tách lẻ ra mới thu lưới” - trinh sát nhớ lại.Thành bị bắt nhưng nhất quyết không khai kẻ cầm đầu, có giai đoạn Thành giả điên một mực khăng khăng mình không hề liên quan đến vụ nổ. Nhưng sau nhiều hồi quanh co, Thành “đã” nhớ. Từ lời khai của Thành lộ diện kẻ chủ mưu là người cha của Thành - ông Nguyễn Khanh.

Theo lời khai, vì lo sợ, một quả nổ được vứt xuống tại đây. Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Rất nhiều tình huống giả định được vạch ra. Làm sao bắt được Khanh mà vẫn đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và lực lượng anh em trinh sát khi khắp căn nhà đó toàn thuốc nổ? Tình huống xấu nhất, ai cũng rõ.



Toàn bộ trinh sát giỏi của Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM tập trung cùng đội rà phá bom mìn, Trung đoàn cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt. Ngay khi Khanh vừa hé cửa, một nhóm trinh sát đã bí mật leo vào nhà trước đó bất ngờ ập tới khống chế thành công người đàn ông này.



Cảnh sát khám xét nơi ở của Nguyễn Khanh, người cầm đầu đường dây phản động, phát hiện 38 kíp nổ, chín quả nổ tự chế đậu giấu trong két sắt, máy giặt, 10 kg thuốc nổ TNT…



“Thời điểm đó anh em kiên quyết bám trụ, nhất định phá án xong mới đổi ca về thành phố. Vì giờ về giữa chừng thì người tới sau sẽ lại phải nắm lại từ đầu, nên thôi mỗi người cố gắng thêm chút” - một lãnh đạo tham gia đánh án kể chuyện.



Tóm gọn cả ổ



Rắn đã lộ đầu, những kẻ còn lại đồng loạt sa lưới ở Đắk Mil, Đắk Nông. Ngày 27-6, cảnh sát bắt Dương Bá Giang - người đã chế tác, sử dụng cơ chế kích nổ bằng cách dùng remote điều khiển. Vũ Hoàng Nam, kẻ trực tiếp đặt quả nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, cũng chính thức tra tay vào còng.



Chúng khai nhận đã thuê thợ sửa xe làm remote kích nổ từ xa. Để chắc chắn quả nổ hoạt động, nhóm này đã ra bãi tha ma ở Đồng Nai kích nổ thử bảy lần. Mỗi quả nổ thành công, chúng sẽ được thưởng 100 triệu đồng.



Qua điều tra, Khanh có quen biết với người đàn ông tên Ngô Hùng, xưng là tổng tư lệnh của nhóm phản động lưu vong. Người này phong cho Khanh là tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và Thành là thiếu tướng.



Tổ chức phản động đứng đằng sau được xác định là Triều Đại Việt Nguyễn. Thời điểm một năm trước, đây là tổ chức khá mới và tổ chức này đã chuyển tiền về nước, lợi dụng các đối tượng kém hiểu biết, bất mãn vì đời sống khó khăn để gầy dựng lực lượng cho mình. Tuy nhiên, trong căn nhà này là cả kho nổ. Nếu đứt dây động rừng, cùng quẫn, Khanh có thể làm liều cho phát nổ. Với số lượng chất nổ trên, tất cả sẽ trở về tro bụi…Rất nhiều tình huống giả định được vạch ra. Làm sao bắt được Khanh mà vẫn đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và lực lượng anh em trinh sát khi khắp căn nhà đó toàn thuốc nổ? Tình huống xấu nhất, ai cũng rõ.Toàn bộ trinh sát giỏi của Phòng Cảnh sát hình sự TP.HCM tập trung cùng đội rà phá bom mìn, Trung đoàn cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng có mặt. Ngay khi Khanh vừa hé cửa, một nhóm trinh sát đã bí mật leo vào nhà trước đó bất ngờ ập tới khống chế thành công người đàn ông này.Cảnh sát khám xét nơi ở của Nguyễn Khanh, người cầm đầu đường dây phản động, phát hiện 38 kíp nổ, chín quả nổ tự chế đậu giấu trong két sắt, máy giặt, 10 kg thuốc nổ TNT…“Thời điểm đó anh em kiên quyết bám trụ, nhất định phá án xong mới đổi ca về thành phố. Vì giờ về giữa chừng thì người tới sau sẽ lại phải nắm lại từ đầu, nên thôi mỗi người cố gắng thêm chút” - một lãnh đạo tham gia đánh án kể chuyện.Rắn đã lộ đầu, những kẻ còn lại đồng loạt sa lưới ở Đắk Mil, Đắk Nông. Ngày 27-6, cảnh sát bắt Dương Bá Giang - người đã chế tác, sử dụng cơ chế kích nổ bằng cách dùng remote điều khiển. Vũ Hoàng Nam, kẻ trực tiếp đặt quả nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, cũng chính thức tra tay vào còng.Chúng khai nhận đã thuê thợ sửa xe làm remote kích nổ từ xa. Để chắc chắn quả nổ hoạt động, nhóm này đã ra bãi tha ma ở Đồng Nai kích nổ thử bảy lần. Mỗi quả nổ thành công, chúng sẽ được thưởng 100 triệu đồng.Qua điều tra, Khanh có quen biết với người đàn ông tên Ngô Hùng, xưng là tổng tư lệnh của nhóm phản động lưu vong. Người này phong cho Khanh là tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai và Thành là thiếu tướng.Tổ chức phản động đứng đằng sau được xác định là Triều Đại Việt Nguyễn. Thời điểm một năm trước, đây là tổ chức khá mới và tổ chức này đã chuyển tiền về nước, lợi dụng các đối tượng kém hiểu biết, bất mãn vì đời sống khó khăn để gầy dựng lực lượng cho mình.

Một quả nổ bị phát hiện trong số tám quả nổ được nhóm này chế tạo. Ảnh: Tư liệu công an

Tám quả nổ sau quá trình thử nghiệm thành công đã được nhắm vào các cơ quan công quyền và nhà của các cán bộ, lãnh đạo. Nếu không bị bắt, các đối tượng này sẽ tiếp tục thực hiện các âm mưu gây bất ổn chính trị tại Việt Nam, TP.HCM và chưa dừng lại...



Được biết trong vụ trên, mục tiêu đánh bom ban đầu của nhóm phản động không phải là Công an phường 12, quận Tân Bình mà là trụ sở Công an quận 1, và phải nổ chết 17-20 người.



10 ngày, Công an TP.HCM phối hợp cùng công an các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh… truy bắt trọn đường dây khủng bố ở quận Tân Bình đã góp phần chặn đứng và đập tan âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước, vô hiệu hóa hoạt động khủng bố, chống phá Việt Nam, giữ vững niềm tin về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Liên quan đến vụ nổ này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bốn người về tội khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và ba người khác về tội mua bán trái phép chất nổ. Công an thu giữ 38 kíp nổ, chín quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10 kg thuốc nổ loại TNT đặt quanh nhà, trong két sắt, máy giặt…

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh