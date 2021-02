Hành trình truy bắt kẻ đâm nữ gia chủ 17 nhát tới tử vong để cướp tiền, vàng

Quảng cáo

Chị Đào (29 tuổi, quê ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) làm nghề bán quần áo, sống một mình tại căn phòng số 2, dãy nhà trọ số 4, đường Nguyễn Huy Tự (phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh). Từ ngày 8/2 (27 tháng chạp) trở đi, chị mất liên lạc với gia đình, bạn bè.

Là bạn bè thân thiết, anh Nam liên tục nhắn tin cho chị Đào không thấy hồi âm nên đi tìm. Nhiều lần ghé dãy trọ, anh đứng ngoài cổng nhìn vào phòng thấy cửa khóa, nghĩ bạn đang đi làm xa dài ngày nên ra về. Tối 9/2, linh tính xảy việc chẳng lành, anh đến gặp chủ nhà trọ Trần Quốc Cường, đề nghị được mở cửa phòng.

Lối vào dãy nhà trọ của Mậu. Sau phút hồ nghi, anh Cường cùng anh Nam đi tới dãy trọ cách nhà riêng vài trăm mét, mở cửa cổng đi vào. Hóa ra, cửa phòng số 2, nơi chị Đào thuê chỉ ngoắc ổ khóa bên ngoài nhưng không khoá. Mở cửa, hai người đàn ông thấy đồ đạc xáo trộn, thi thể chị Đào được che bằng áo mưa trong nhà vệ sinh.

Đội trọng án Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) xác định nạn nhân tử vong do nhiều vết thương sắc nhọn gây nên, vết máu tại hiện trường được lau sạch. Ban chuyên án đạt giả thiết nạn nhân bị sát hại do thù tức cá nhân, mâu thuẫn tình ái.

Cùng lúc, trinh sát nhận tin báo của người thuê ở phòng số 6 về việc cuối tháng 12/2020 bị kẻ gian lấy trộm một chỉ vàng cùng 20 triệu đồng. "Nút thắt" vụ án như được mở. Ngoài điều tra theo giải thiết đặt ra từ trước, ban chuyên án thiên hướng đây là vụ giết người cướp tài sản.

Trong những người thuê phòng tại dãy trọ, Phạm Quang Mậu (39 tuổi, trú khối 19, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê), bị tình nghi bởi đam mê cờ bạc, nợ tín dụng đen và đã không còn ở khu trọ.

60 cán bộ chiến sĩ hình sự được huy động, chia làm nhiều tổ công tác truy tìm, trong đó một mũi di chuyển lên Hương Khê ngay trong đêm để tiếp cận Mậu. "Chúng tôi quên cả ngày Tết đang cận kề, quan trọng nhất là phá án càng nhanh càng tốt", một trinh sát nói.

Rạng sáng 10/2 (29 tháng chạp), một tốp trinh sát đến nhà Mậu ở tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Mậu khi tiếp khách tỏ vẻ bình thản, đồng ý về trụ sở Công an huyện Hương Khê cung cấp thông tin về nạn nhân cùng dãy trọ theo yêu cầu của điều tra viên.

Mậu thừa nhận quen chị Đào song mấy ngày giáp Tết nhiều việc nên không gặp. Khi hay tin chị này bị sát hại, Mậu "rất bất ngờ và đau buồn".

Lúc tiếp cận Mậu, quan sát thấy hai tay của anh ta có nhiều vết thương nên nghi ngờ. Mậu trả lời do ngã xe, nói bất nhất về lịch trình sinh hoạt và đi lại. Trước nhiều chứng cứ "đối lập" với lời khai này do trinh sát khai thác từ dữ liệu camera ở khu trọ và các nhân chứng khác, Mậu một mực khẳng định "không liên quan".

Nghi can Mậu (đứng giữa) chỉ cho cảnh sát chỗ vứt tang vật. Sau 3 tiếng lấy lời khai, đến 9h cùng ngày, Mậu thừa nhận liên quan vụ án. Ban đầu, anh ta khai trước đó mượn của chị Đào 500.000 đồng, khi bị đòi đã bực tức ra tay. Sau đó, Mậu mới khai tối 7/2 đã đột nhập phòng trọ của chị Đào, khống chế, trói để trộm tài sản. Khi chị Đào van xin, Mậu nới lỏng dây trói. Trước việc nạn nhân chống cự, hắn cầm dao đâm liên tiếp 17 nhát.

Mậu kéo thi thể vào phòng vệ sinh, lau chùi vết máu trên nhà để phi tang dấu vết. Anh ta tháo nhẫn vàng trên tay nạn nhân, lục lọi lấy túi xách, hai điện thoại và hơn 200.000 đồng. Quá trình gây án khoảng 30 phút.

Do bị thương ở tay trong lúc giằng co, sáng hôm sau, Mậu đến trạm xá trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh băng bó vết thương rồi xin chủ tiệm bánh cho nghỉ việc về quê sớm.

Kiểm tra túi xách thấy thẻ ATM, anh ta dò mật khẩu để rút tiền song không được. Mậu giấu hai điện thoại tại phòng trọ, lấy 200.000 đồng đem tiêu xài cá nhân, vứt giày của nạn nhân xuống cầu Đò Hà (giáp ranh huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh), vứt dao tại sông Rào Cái (đoạn qua huyện Cẩm Xuyên).

Hiện, Mậu bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam 4 tháng về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo VnExpress