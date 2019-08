Hành trình vây bắt 3 nghi phạm nước ngoài sát hại tài xế taxi ở Lạng Sơn

Quảng cáo

Chiều 13/8, hàng trăm người đã đến gia đình ông Nguyễn Hùng Mạnh (SN 1969) ở khu phố ngã 6 Pò Xoài, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn phúng viếng, chia buồn.

Tại đây, đại diện gia đình cho biết, sau khi nghe hung tin, được sự giúp đỡ của công an tỉnh Lạng Sơn, một số thành viên gia đình tức tốc lên đường đến Sơn La.

Theo công an tỉnh Sơn La, sau khi tiếp nhận thông tin từ công an Lạng Sơn, lực lượng điều tra đã tung cán bộ nghiệp vụ tới các địa bàn và thông tin đến chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh về sự việc nhóm đối tượng nước ngoài giết người, cướp ô tô taxi có khả năng đang hoạt động trên địa bàn Sơn La.

Chiều 9/8, công an xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhận được tin người dân phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn đỗ dừng trên đường liên thôn thuộc địa phận bản Na Thủ, xã Bắc Phong.

Khi tiếp cận chiếc xe, lực lượng công an xã phát hiện trong xe không có người, khoảng ghế ngồi có vết máu. Kính chắn gió ô tô bị rạn nứt. Ngoài ra, bên hông xe có vỏ ốp điện thoại hiệu Nokia, một thân máy nhưng không có sim.

Hàng trăm người dân đau xót về sự ra đi đột ngột của ông Mạnh. Ảnh: Duy Chiến.

Khoảng 16h40 cùng ngày, công an xã Bắc Phong tiếp tục nhận được điện báo từ một người dân địa phương về việc thấy 3 thanh niên lạ mặt, chiều cao khoảng 160-170cm. Các đối tượng có nhiều hành động khả nghi khi đi ngang qua sông sang địa bàn xã Tân Hợp (huyện Mộc Châu).

Ngay sau đó, lực lượng công an xã Tân Hợp và Bắc Phong huy động lực lượng công an huyện Phù Yên, công an xã và dân quân tự vệ tổ chức truy bắt và tóm gọn cả 3 nghi can đưa về trụ sở công an xã.

Đến 22h đêm 9/8, các đối tượng người Trung Quốc được di lý về công an tỉnh Sơn La. Tại đây, ban đầu bọn này quanh co chối tội, không khai địa điểm vứt xác ông Mạnh ở đâu, khiến công việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Được sự trợ giúp của công an, chính quyền và nhân dân các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, đến sáng 12/8, gia đình đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Hùng Mạnh trên sông Hồng thuộc địa phận thành phố Hà Nội.

Ba nghi phạm ngoại quốc bị bắt giữ sau khi gây án.

Như Tiền Phong đã thông tin, đêm 8/8, ông Nguyễn Hùng Mạnh đang đỗ xe taxi hãng 788 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) thì 3 đối tượng người Trung Quốc tiếp cận và yêu cầu chở về Hà Nội với giá 1,5 triệu đồng.

Đến địa phận tỉnh Bắc Giang, các đối tượng bất ngờ sát hại ông Mạnh rồi lái xe hướng về phía Tây Bắc. Khi đến khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Sơn La, chiếc xe taxi bị hỏng máy, các đối tượng đã bỏ xe lại nơi bị sa lầy, rồi đi bộ ngược theo dòng sông Đà.

Thi thể nạn nhân bị bọn chúng phi tang tại khu vực cầu Trung Hà thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ.

Chiếc xe taxi màu trắng bị bỏ lại ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hòa Bình và Sơn La.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La điều tra làm rõ.

