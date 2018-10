Hiện trường vụ cảnh sát đấu súng tiêu diệt tội phạm ma túy

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tiến hành vây bắt một nhóm đối tượng người Lào đang có hành vi vận chuyển ma túy vào nội địa tiêu thụ.

Đạn vương vãi tại hiện trường.

Theo đó, vào khoảng 0h (ngày 26/10), tại khu vực dốc Kẽm, thuộc bản Xốp Pu, xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An), một nhóm đối tượng người Lào đã lợi dụng đêm tối, luồn rừng để tiến sâu vào nội địa Việt Nam. Đặc biệt, nhóm các đối tượng này có trang bị súng AK và lựu đạn.

Cảnh sát kêu gọi các đối tượng buông vũ khí đầu hàng nhưng nhóm này đã nổ súng chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Sau nhiều phút kêu gọi bất thành, cảnh sát phải nổ súng bắn trả.

Khẩu súng mà cảnh sát thu giữ tại hiện trường.

Sau một hồi đấu súng các đối tượng đã lẩn trốn vào rừng sâu. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện một đối tượng khoảng 30 tuổi trúng đạn tử vong. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 3 bánh heroin; 12.000 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng AK và 2 quả lựu đạn.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT hoàn tất hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ