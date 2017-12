Hiếp dâm bé gái 13 tuổi trong nhà nghỉ

Công an TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ngày 25/12 cho biết đã tạm giữ Triệu Minh Ngoan (21 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.Trước đó, thông qua mạng Facebook, Ngoan có quen biết em Nguyễn Thị H.T (13 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu).Vào sáng ngày 8/12, Ngoan nhắn tin rủ H.T đi chơi rồi chở T. đến phòng trọ của Ngoan ở phường Thạch Phước, thị xã Tân Uyên để ăn nhậu. Vào ngày 9/12, Ngoan chở T. vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thái Hòa, TX Tân Uyên. Tại đây, Ngoan đã thực hiện hành vi giao cấu với T.Sau khi quan hệ tình dục với T. Ngoan gọi điện cho người thân của T. đến đón nạn nhân về.Sau khi biết được sự việc, gia đình đã làm đơn tố cáo Ngoan tới cơ quan Công an. Ngoan bị bắt giữ để điều tra.Nội vụ đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Công lý