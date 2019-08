‘Hiệp sĩ’ vượt 300km tóm kẻ ngủ nhờ trộm xe máy của bạn

Quảng cáo

Chiều 27/8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết vừa bàn giao đối tượng Trần Văn Thắng cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Thắng (áo xanh) bị "hiệp sĩ" bị bắt giữ

Trước đó, vào sáng cùng ngày anh Đặng Văn Cơ gọi điện đến “hiệp sĩ” Hải nhờ tìm kiếm giúp chiếc xe máy bị người bạn lấy cắp. Anh Cơ trình bày, ngủ dậy thấy xe minh bị mất, cùng lúc phát hiện người bạn ngủ nhờ là Trần văn Thắng ( SN 2000, quê Kiên Giang) " mất tích".

Ngay sau đó, anh Cơ trình báo vụ việc đến Công an Phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương và “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Nhận lời giúp đỡ, anh Hải cùng các anh Phan Văn Tú, Lê Chí Trung, Trực Nguyễn, Phạm Tấn Thanh và Võ Thanh Quốc lên đường truy tìm.

Khi xác định đối tượng xuất hiện ở TP. Châu Đốc, An Giang, nhóm “hiệp sĩ” đã vượt 300km đến đây tìm kiếm. Đến 14h chiều cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện đối tượng Trần Văn Thắng nên mời về Công an phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc. Sau đó, Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương đến di lý Thằng về Bình Dương.

Làm việc với công an, Thắng khai vừa chấp hành án về tội trộm cắp. Sau khi được trả tự do, Thắng tiếp tục trộm cắp lấy tiền tiêu xài thì bị bắt giữ.

Hương Chi