ĐBQH đề nghị làm rõ vụ đột nhập nhà con nợ lấy ô tô mà không bị khởi tố

Ngày 25/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị này đã ra quyết định yêu cầu VKSND huyện Dầu Tiếng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến nhóm người có hành vi lấy xe ô tô của gia chủ khi họ đi vắng.

Động thái này được thực hiện sau khi Viện trưởng VKSND huyện Dầu Tiếng đã giải quyết khiếu nại theo hướng không chấp nhận nội dung khiếu nại của bị hại, sau đó ĐBQH và Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bình Dương kiến nghị làm rõ vụ việc.

Cụ thể, ông Võ Thạnh Lợi Chánh văn phòng, ĐBQH tỉnh Bình Dương ký công văn đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải quyết lại vụ việc. Tiếp đó, ông Nguyễn Ngọc Hoàng Viện phó viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng ký quyết định đề nghị viện kiểm sát huyện Dầu Tiếng giải quyết lại vụ việc.

Bà Thuần cầu cứu cơ quan chức năng khi vụ việc không được giải quyết đúng quy định

Theo hồ sơ, khoảng 17h30 ngày 23/10/2018, Trương Thị Hồng Chinh cùng với Nguyễn Văn Thanh và Võ Thành Trong đi xe mô tô đến nhà của bà Vũ Thị Thuần tại ấp An Phước, xã Định An, huyện Dầu Tiếng để đòi nợ. Thấy chủ nhà đi vắng, nhóm người nghĩ bà Thuần cố tình trốn nợ. Lúc bấy giờ, tại sân nhà bà Thuần có chiếc xe ô tô tải biển số 61C-291.30 nên Chinh kêu Thanh lấy xe chạy về nhà.

Khi về nhà, bà Thuần phát hiện bị mất xe ô tô nên trình báo công an địa phương. Công an xã Định An sau đó đã lập biên bản và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Dầu Tiếng theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, Công an huyện Dầu Tiếng sau đó lại ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Bà Thuần gửi khiếu nại đến VKSND huyện Dầu Tiếng nhưng tiếp tục nhận được quyết định không chấp nhận khiếu nại.

Vụ việc cứ nhập nhằng, kéo dài khiến gia đình bà Thuần cầu cứu nhiều nơi. Đến nay, sau khi kiểm tra hồ sơ vụ việc, ĐBQH và Ủy ban Kiểm tra tỉnh Bình Dương đã gửi công văn đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết lại vụ việc.

“Chiếu theo quy định tại Điều 173 BLHS 2015 về tội trộm cắp tài sản, đối với tội trộm cắp tài sản nói chung và trong vụ án này nói riêng thì hành vi chiếm đoạt đã thể hiện mục đích chiếm đoạt của người phạm tội và dấu hiệu chiếm đoạt trong cấu thành cơ bản của tội trộm cắp tài sản là chiếm đoạt được. Chính vì vậy, tội trộm cắp tài sản hoàn thành từ thời điểm người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản. Tức là tài sản (chiếc xe) đã dịch chuyển khỏi vị trí ban đầu. Do đó, nhóm người lấy xe sẽ phải chịu truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư Trần Thái Bình (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) phân tích.

