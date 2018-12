Hội Nhà báo đề nghị công an điều tra vụ hai nữ phóng viên bị dọa giết

Trong Công văn nêu rõ: “Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam nhận được báo cáo của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam và Liên Chi hội Đài Truyền Hình Việt Nam về việc 2 nữ phóng viên của Ban Thời sự bị nhắn tin đe dọa giết cả nhà.

Nhận thấy, đây là sự việc nghiêm trọng gây tổn hại về tinh thần, sức khỏe của các nhà báo và gia đình của mình.Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp và chính đáng của phóng viên, nhà báo, hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lãnh đạo Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm minh hành vi đe dọa giết người của đối tượng nhắn tin và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho nhóm phóng viên và gia đình.”

Trước đó, cuối tháng 9/2018, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đã đăng tải loạt bài phản ánh tình trạng "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Phóng viên Liên Liên và Thu Trang là tác giả loạt bài nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian nhập vai, đi thực tế tại chợ Long Biên và quay được nhiều hình ảnh về tình trạng có một nhóm người "bảo kê", thu tiền bến bãi của các tiểu thương.

Sau khi loạt bài được đăng tải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và hiện vẫn trong quá trình điều tra.

Tuy nhiên, ngày 2/12, phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại Đài truyền hình Việt Nam) nhận được một tin nhắn đe dọa từ số lạ …7933.

Tin nhắn phóng viên Liên Liên nhận được có nội dung "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày". Sau đó, phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục nhận được tin nhắn với nội dung “Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao”.

Nội dung tin nhắn cả hai phóng viên điều tra vụ "bảo kê" chợ Long Biên nhận được.



Không chỉ phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, phóng viên Thu Trang – trưởng đại diện Báo Phụ nữ TP HCM cũng được hai tin nhắn tương tự giống phóng viên Liên Liên từ một số đuôi 7933.

Sau đó một ngày (3/12), Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai phóng viên của hai cơ quan báo chí này bị kẻ lạ nhắn tin dọa giết

Thanh Phong