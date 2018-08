Hỗn chiến ở Nam Định, 1 người trúng đạn tử vong: Tạm giữ 4 đối tượng

Liên quan vụ hỗn chiến ở Nam Định vào rạng sáng 10/8, hiện Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Nam Định đã làm rõ vụ việc, tạm giữ 4 đối tượng liên quan và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, trong đó có Nguyễn Văn Hiển là đối tượng trực tiếp nổ súng cướp đi mạng sống của một người dân vô tội.

Trước đó, vào 1h sáng 10/8, tại ngã ba Đặng Xuân Bảng – Vũ Hữu Lợi, thuộc khu vực giáp ranh giữa phường Cửa Nam và xã Nam Phong đã xảy ra vụ nổ súng khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn P. (SN 1990, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), hiện đang sinh sống tại xã Nam Vân, TP. Nam Định. Anh P. đang trên đường về nhà sau buổi liên hoan, khi đến khu vực chân cầu Đò Quan thì bị trúng đạn và ngã gục ngay trên đường, bên cạnh là chiếc xe vẫn đang nổ máy.

Thời điểm đó, nhiều người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, chạy ra hiện trường thì phát hiện P. nằm gục bên vũng máu liền báo cơ quan Công an.



Nhận được tin báo, Công an TP. Nam Định đã khẩn trương có mặt ở hiện trường để điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều số vỏ đạn và đầu đạn. Những vật chứng này được xác định do 2 nhóm thanh niên sử dụng vũ khí “nóng” để giải quyết mâu thuẫn trước đó.