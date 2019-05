Hỗn chiến vì ghẹo bạn gái của nhau, 3 thanh niên thương vong

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khuya 30/4, rạng sáng 1/5 vừa qua, Công an huyện Trực Ninh nhận được điện báo người dân về việc tại quán chân gà nướng tại xóm 5, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Khi lực lượng chức năng đến, các nhóm thanh niên này đã bỏ chạy.

Tại hiện trường, có 3 người bị thương gồm: Nguyễn Văn Hoan (27 tuổi, trú tại xã Trực Thái), Nguyễn Văn Đạo (23 tuổi, trú tại xã Trực Cường) và Bùi Văn Năm (24 tuổi, trú tại xã Trực Cường). Các trường hợp này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu.

Nạn nhân tử vong trong vụ hỗn chiến - Ảnh: Người dân cung cấp

Trong đó, trường hợp Bùi Văn Năm do bị thương nặng, mất máu nhiều nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 1/5, Bùi Văn Năm đã tử vong. Giám định pháp y cho biết anh Năm tử vong do vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở vùng bụng.

Đại diện Công an huyện Trực Ninh cho biết, bước đầu đã xác định được có hơn 10 người liên quan đến vụ "hỗn chiến" gây thương vong này và triệu tập các đối tượng lên làm việc. Toàn bộ các đối tượng này đều ở độ tuổi thanh niên, trú tại 4 xã phía nam của huyện Trực Ninh.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, trước khi xảy ra hỗn chiến tại quán chân gà nướng, giữa 2 nhóm thanh niên đã có mâu thuẫn từ trước. "Tối 30/4, khi đi trên đường đã xảy ra chuyện nhóm này trêu ghẹo bạn gái của nhóm kia. Khi gặp nhau ở quán chân gà nướng, hai nhóm rút hung khí xông vào hỗn chiến", nguồn tin này cho biết.

Hoàng Long