'Hot girl' môi giới, bán dâm trong khách sạn

Trước đó, vào đầu tháng 1/2018, tổ công tác thuộc Đội CSHS – CAQ Thanh Xuân, bắt quả tang tại 2 phòng nghỉ khách sạn My Iris ở N8A2 Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, có 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận, bán dâm qua sự môi giới của L.H.Theo đó, 2 tượng mua dâm gồm H và T cũng khai nhận, đã gọi điện cho L.H để hỏi mua dâm với giá 3 triệu đồng/ lượt. H đồng ý và giới thiệu thêm một gái bán dâm khác cùng đi bán dâm.Sau khi thống nhất xong, tất cả hẹn nhau tại một quán cà phê ở phố Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân. Hai đối tượng mua dâm H và T đã đưa cho L.H 6 triệu đồng tiền mua dâm. Khi bị bắt, L.H khai nhận, 6 triệu đồng là tiền mua dâm khách đưa, H chưa kịp đưa tiền cho bạn gái đi bán dâm cùng thì bị bắt.Cơ quan điều tra cho biết, L.H là cô gái sinh ra trong một gia đình có điều kiện, bố mẹ đều là những người có địa vị trong xã hội.Sau quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, Công an quận Thanh Xuân đã quyết định cho L.H được tại ngoại do phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, thành khẩn khai nhận và nhân thân lai lịch rõ ràng.

Theo An ninh Thủ đô