Hot girl Ngân 98 dương tính với ma túy trong bar ở Tây Ninh

Công an TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh sáng nay cho biết vừa yêu cầu quán bar Holday Club (địa chỉ tại phường 4, TP Tây Ninh) tạm ngưng hoạt động do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với hàng chục khách chơi dương tính với ma túy.

Rạng sáng 6/3, Công an TP Tây Ninh kiểm tra hành chính quán bar Holiday Club, nằm trên đường Cách mạng tháng Tám, do bà Hà Thị Mộng Huyền (33 tuổi) làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục người đang quay cuồng trong tiếng nhạc. Qua test nhanh, có 45 người dương tính với chất ma tuý.

Công an thu giữ tại hiện trường gồm 24 bộ dụng cụ hút shisa, 2 bịch ma túy cùng một số đồ dùng liên quan đến việc sử dụng ma túy. Đáng chú ý, trong số 45 người nói trên, có “hot girl” Ngân 98 cũng được xác định dương tính với chất ma túy.

Sau khi lấy lời khai tại cơ quan công an, Ngân 98 và những người còn lại đã được cho về nhà để chờ xử lý theo quy định.

Riêng quán bar Holiday đã bị tạm dừng hoạt động do các lỗi vi phạm như kinh doanh hàng hóa nhập lậu, để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong cơ sở kinh doanh, chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh vũ trường, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

