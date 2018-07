Huế: Thưởng 'nóng' vụ phá án giết người lúc rạng sáng

Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương. Ngay khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, nhanh chóng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào cuộc điều tra truy xét nóng đối tượng.

Trong vụ án giết người tại đường Lê Quý Đôn, lực lượng công an đã huy động cả chó nghiệp vụ vào cuộc. Quá trình phá án, công an các đơn vị nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời và dựa vào sự giúp đỡ của nhân dân, do vậy, các nghi can đã nhanh chóng bị bắt giữ sau ít giờ gây án.

Như tin đã đưa, vào khoảng 4h rạng sáng 14/7, tại quán nướng cay trên đường Lê Quý Đôn (phường Phú Hội, Huế) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên ngồi bàn nhậu cạnh nhau. Sau đó, nhóm hai người bị nhóm thanh niên đông hơn tấn công. Hậu quả, 1 người bị đâm chết, nạn nhân còn lại trọng thương cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Khắc Nhàng (SN 1993, trú phường Thuỷ Biều, Huế); người bị đâm trọng thương anh Lê Kiên (SN 1995, trú tại phường Xuân Phú, Huế).

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế còn biểu dương, khen thưởng lực lượng phá án nhanh vụ án cướp tài sản tại tiệm bán sim card hết sức manh động, liều lĩnh xảy ra tại đường Đặng Huy Trứ (phường Phước Vĩnh, Huế).

Ngọc Văn